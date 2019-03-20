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İsrail askerleri Batı Şeria’da bir Filistinliyi şehit etti

- İsrail askerlerinin Beytüllahim kentinde hareket halindeki bir araca ateş açması sonucu bir Filistinli şehit oldu, diğeri yaralandı

20 Mart 2019 Çarşamba 23:56
İsrail askerleri Batı Şeria’da bir Filistinliyi şehit etti

RAMALLAH (AA) - İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da hareket halindeki bir araca ateş açması sonucu bir Filistinli şehit oldu, bir Filistinli yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytüllahim kentinde İsrail askerlerince açılan ateş sonucu göğüs, omuz ve ellerinden vurulan 26 yaşındaki Ahmed Cemal Manasira'nın Beyt Cala Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, bir Filistinlinin de aynı olayda karın bölgesinden yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, olay Beytüllahim’in güneyindeki İsrail askeri noktası yakınında meydana geldi.

Bir İsrail askerinin pazar günü Ariel yasa dışı Yahudi yerleşim birimi yakınlarında öldürülmesi ve iki İsraillinin de yaralanmasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria’da gerginlik devam ediyor.

İsrail askerleri dün gece Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir araca ateş açarak 2 Filistinliyi şehit etmişti.

İsrail güçleri ayrıca, 17 Mart'ta Batı Şeria'da 1 İsrail askerinin öldüğü ve 2 İsraillinin yaralandığı silahlı saldırının faili olduğu iddia edilen Filistinli Ömer Ebu Leyla'yı da öldürmüştü.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 23:56
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. işgal altındaki Batı Şeria

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