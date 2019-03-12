0553 313 94 23

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

12 Mart 2019 Salı 20:40
İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

RAMALLAH (AA) – İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Selfit kentinde Filistinli bir genci şehit etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri çok sayıda askeri araçla Selfit kentine baskın düzenledi. Baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı.

İsrail askerleri, müdahale sırasında gerçek ve plastik mermi kullanırken, Filistinliler taşlarla karşılık verdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Selfit'te çıkan olaylarda Muhammed Cemil Abdulfettah Şahin isimli 23 yaşındaki Filistinli gencin İsrail askerlerince şehit edildiği belirtildi.

İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimciler zaman zaman Filistin kent ve beldelerine baskın düzenliyor.

İsrail askerleri bu sabah da El Halil kentinde bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir genci şehit etmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 20:40
  1. Filistin
  2. İsrail

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - Canlı
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - Canlı
    2. Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları..
    3. Sakarya merkezli 4 ilde FETÖ..
    4. Gürcistan, 2 milyar dolarlık enerji..
    5. SPK'dan muafiyet açıklaması
    6. SPK haftalık bülteni
    7. Venezuela'da Guaido'ya sabotaj..
    8. Almanya’da bomba ihbarı paniğe neden..
    9. Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    10. FETÖ'ye ağır darbe! Çok sayıda gözaltı
    11. İsrail askerleri Batı Şeria'da bir..
    12. LPG'ye zam geldi! Eşel mobil sistemi..
    13. "Daha güçlü bir Türkiye için aşkla..
    14. Akşener’den Gümüşhane’ye sürpriz..
    15. ABD'den terör örgütüne 300 milyon dolar!
    16. FETÖ/PDY'ye yönelik, Sakarya merkezli..
    17. Belediye başkanını öldüren şahsa..
    18. Sterlin Brexit oylaması öncesinde..
    19. Yemen'in Zemar kentinde kolera salgını..
    20. BİLSEM sınav sonuçları ne zaman..
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü