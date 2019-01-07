İsrail askerleri Batı Şeria'da 8 Filistinliyi yaraladı

RAMALLAH (AA) - İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine düzenlediği baskında 8 Filistinliyi yaraladı.

Ramallah'ın orta kesimine baskın düzenleyen İsrail askerleri, taş ve molotofkokteyli atarak tepki gösteren Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahale etti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, müdahale sonucu 8 Filistinlinin plastik kaplı metal mermi ile yaralandığı, 5 kişinin ise atılan gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği aktarıldı.

Öte yandan Ramallah'a bağlı El-Bire bölgesine baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinlilere ait ev ve dükkanları aradı, bölgedeki kamera kayıtlarına el koydu.

İsrail askerleri aranan kişilere yönelik operasyon gerekçesiyle sık sık Filistin beldelerine baskın düzenliyor.