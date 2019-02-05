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İsrail askerleri Batı Şeria'da 300'den fazla zeytin ağacını söktü

05 Şubat 2019 Salı 16:56
İsrail askerleri Batı Şeria'da 300'den fazla zeytin ağacını söktü

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’daki Ürdün Vadisi bölgesinde 300'den fazla zeytin ağacını söktü.

Filistinli aktivist Reşid Kadri, bir grup İsrail askerinin iş makineleriyle Ürdün Vadisi bölgesindeki Bardala köyüne baskın düzenleyerek 300'den fazla zeytin ağacını söktüğünü belirtti.

Sökülen zeytin ağaçlarının 5 ila 15 yıllık olduğuna dikkati çeken Kadri, İsrail güçlerinin söküme gerekçe olarak söz konusu zeytin ağaçlarının "C bölgesinde" yer almasını gösterdiğini ifade etti.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C" bölgesinde Filistinlilerin yeni bina veya bu bölgedeki arazilerde herhangi yeni bir tarım faaliyeti başlatmasına izin vermiyor.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 16:56
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. zeytin ağacı

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