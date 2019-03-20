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İsrail askerleri Batı Şeria’da 3 Filistinliyi öldürdü

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Batı Şeria’da 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

20 Mart 2019 Çarşamba 10:09
İsrail askerleri Batı Şeria’da 3 Filistinliyi öldürdü

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Batı Şeria’da 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.


İsrail askerleri gece saatlerinde Batı Şeria’nın Ramallah ve Nablus kentine baskın düzenledi. İsrail askerleri, baskına tepki gösteren Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi kullanarak müdahale etti. Askerlerin müdahalesi sonucu 2’si Nablus, biri Ramallah’tan olmak üzere 3 Filistinli genç şehit oldu. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin Raed Hamdan (19), Zayd Nuri (18) ve Omar Abu Lila (19) olduğu ifade edildi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 10:09
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