0553 313 94 23

İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

Selfit kentine bağlı Ez-Zaviye'de 2 Filistinli İsrail askerlerince plastik mermiyle yaralandı

17 Mart 2019 Pazar 23:04
İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

KUDÜS (AA) - İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da bir beldeye düzenlediği baskında 2 Filistinli plastik mermiler ile yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, çok sayıda İsrail askeri Selfit kentine bağlı Ez-Zaviye beldesine baskın düzenleyerek birçok evde arama yaptı.

Baskına tepki gösteren Filistinli gençler yollarda lastik yakarak, İsrail askerlerine taş attı. İsrail güçleri de Filistinlilere karşı plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Filistin sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin müdahalesinde 2 Filistinli plastik mermiler ile vurularak yaralandı.

Batı Şeria'daki yasa dışı Ariel Yahudi yerleşim birimi yakınında bulunan Ariel ve Giti kavşaklarında bu sabah düzenlenen silahlı saldırıda bir İsrail askeri ölmüş, iki İsrailli yaralanmıştı. Filistinli olduğu söylenen şüpheli olay yerinden kaçarken, İsrail güçleri Batı Şeria'da birçok yolu çift taraflı ulaşıma kapatmış, bölgede arama başlatmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 23:04
  1. Batı Şeria
  2. Filistin
  3. İsrail

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afrika basınından Türkiye paylaşımı: Onlar Erdoğan gibi olsaydı...
    1. Afrika basınından Türkiye paylaşımı:..
    2. Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik..
    3. İsrail askerleri Batı Şeria'da 2..
    4. İnşaat firması mağdurlarından kefenli..
    5. Kastamonu’da patpat kazası: 1 ölü, 2..
    6. Yeni Zelanda’daki terör saldırısında..
    7. İzolasyon çalışması yapılan çatı alev..
    8. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya’dan 18..
    9. Filistinlilerden Yeni Zelanda’daki iki..
    10. ABD'de petrol rafinerisinde yangın..
    11. Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    12. Netanyahu'ya "rakibinin telefonunun..
    13. Bursaspor’dan hakem tepkisi
    14. Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik..
    15. MHP’li gençlerden Cumhur İttifakı’nın..
    16. MFÖ konseri iptal etti!
    17. Yeni Zelandalı kadın camiye gitti:..
    18. Bayern Münih, Mainz engelini rahat geçti
    19. Maçın ardından
    20. Terim: “Geri dönüşlere..
    21. Kurtulmuş’tan spora ve sporculara tam..
    22. Karayazı’da eğitime kar tatili
    23. Bin 400 öğrenci, bedenleriyle..
    24. Rusya ve ABD elçileri Roma’da..
    25. Sinop’ta sahte para operasyonu
    26. Başkan Kılıç’tan Yeni Zelanda’daki..
    27. Alzheimer hastası soğuktan donarak öldü
    28. Milli güreşçi Soner Demirtaş, dünya..
    29. Amsterdam’da Yeni Zelanda’daki terör..
    30. Recai Kutan'dan sert tepki: İnsanlık..
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu