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İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

Ramallah kentine bağlı Muğayyir beldesindeki gösteriye müdahale eden İsrail askerleri, 2 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı

22 Şubat 2019 Cuma 15:03
İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

RAMALALAH (AA) - İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için toplanan Filistinlilere müdahale ederek 2 kişiyi yaraladı.

Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Muğayyir ve Belin beldeleri ile Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum'da cuma namazı sonrası Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto amacıyla gösteri düzenledi.

İsrail askerleri göstericilere gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinli göstericiler de askerlere taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Muğayyir beldesinde İsrail askerlerinin gerçek mermilerine hedef olan 2 Filistinli yaralandı. Yaralılar Ramallah kentindeki İstişari Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs'e ve İsrail'e geçemiyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda yer alan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.


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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:03
  1. ayrım duvarı
  2. Batı Şeria
  3. Muğayyir

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