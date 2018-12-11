0553 313 94 23

İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

Filistin direnişinin sembol isimlerinden Ahed et-Temimi'nin kardeşi Muhammed ile bir Filistinli genç, İsrail askerlerinin müdahalesinde yaralandı

11 Aralık 2018 Salı 18:59
İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

RAMALLAH (AA) – İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’da bir beldeye düzenlediği baskın sırasında iki Filistinliyi yaraladı.

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesinde, Yahudi yerleşim bölgelerine karşı gösteri düzenleyen Filistinli gençlere müdahale etti. Olayda 2 Filistinli genç yaralandı.

Filistinli aktivist Basim et-Temimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin göstericilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik ve gerçek mermiyle müdahalede bulunduğunu, Filistinlilerin de askerlere taşlarla kaşılık verdiğini belirtti.

Temimi, Nebi Salih beldesinde sürekli çıkan çatışmaların belde girişinde konuşlu İsrail silahlı güçlerinden kaynaklandığını kaydetti.

Çatışmada yaralanan gençlerden birinin, Filistin direnişinin sembol isimlerinden Ahed et-Temimi’nin kardeşi Muhammed et-Temimi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 18:59
  1. Ahed et-Temimi
  2. Filistin
  3. İsrail

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayat deyip atma, şükret!
    1. Bayat deyip atma, şükret!
    2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Rize'de
    3. AK Parti'den flaş Hakan Fidan açıklaması
    4. Kalın'dan Altuğ Verdi için başsağlığı..
    5. Marmaray seferleri durdu! Yolcular..
    6. ABD'de Veliaht Prens Muhammed bin..
    7. İnşaat iskelesinden düşen işçi..
    8. Gazeteci Öztürk'ün "FETÖ'ye yardım"..
    9. AK Parti Ankara ilçe belediye başkan..
    10. İsrail’den Filistin’e çocuk aşısı..
    11. İsrail askerleri Batı Şeria'da 2..
    12. Karın ağrısı zehirlenme belirtisi..
    13. UNIFIL'den "Lübnan-İsrail sınırında..
    14. ABD'li Senatörden Suudi Arabistan-İran..
    15. İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki..
    16. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye..
    17. Çelik: "(MİT Başkanı Fidan) Herhangi..
    18. İran'dan Yemen görüşmelerine destek
    19. AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD'nin..
    20. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!
    Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    Katar tüm dünyayı şaşırttı
    Katar tüm dünyayı şaşırttı
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı

    Günün Karikatürü

    10 Aralık 2018
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var