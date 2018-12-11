İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

RAMALLAH (AA) – İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’da bir beldeye düzenlediği baskın sırasında iki Filistinliyi yaraladı.



İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesinde, Yahudi yerleşim bölgelerine karşı gösteri düzenleyen Filistinli gençlere müdahale etti. Olayda 2 Filistinli genç yaralandı.

Filistinli aktivist Basim et-Temimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin göstericilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik ve gerçek mermiyle müdahalede bulunduğunu, Filistinlilerin de askerlere taşlarla kaşılık verdiğini belirtti.

Temimi, Nebi Salih beldesinde sürekli çıkan çatışmaların belde girişinde konuşlu İsrail silahlı güçlerinden kaynaklandığını kaydetti.

Çatışmada yaralanan gençlerden birinin, Filistin direnişinin sembol isimlerinden Ahed et-Temimi’nin kardeşi Muhammed et-Temimi olduğu öğrenildi.