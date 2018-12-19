İsrail askerleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi yaraladı

TUBAS (AA) - İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentine düzenledikleri baskında 1 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Tubas'a bağlı Tamun beldesine sabaha karşı baskın yapan İsrail askerleri, olaya tepki gösteren Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahale etti. Filistinliler ise askerlere taş atarak ve eski araç lastiklerini yakarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, müdahale sonucu bir Filistinlinin gerçek mermi ile yaralandığı, 9 kişinin ise atılan gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği aktarıldı.

İsrail askerleri aranan kişilere yönelik operasyon gerekçesiyle sık sık Filistin beldelerine baskın düzenliyor.