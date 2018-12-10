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İsrail askerleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi yaraladı

10 Aralık 2018 Pazartesi 09:15
İsrail askerleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi yaraladı

NABLUS (AA) - İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 1 Filistinliyi yaraladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçleri ile Filistinliler arasında Nablus kentinde çıkan olaylarda 1 Filistinlinin başına isabet eden plastik mermi sonucu yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Rafidia Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı vatandaşın durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Görgü tanıkları da Nablus kentinde "Yusuf makamı" olarak bilinen yere fanatik Yahudi yerleşimcilerin girerek ayin düzenlemesinin ardından İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede çıktığını söyledi.

İsrail askerlerinin gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği olaylarda gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren onlarca Filistinliye, ilk yardım ekipleri tarafından gerekli müdahalenin yapıldığı ifade edildi.

Yahudiler, Batı Şeria’nın Nablus kentinde bulunan "Yusuf makamında" Hazreti Yusuf'un kabri olduğuna inanıyor. Ancak birçok arkeolog söz konusu kabrin sadece birkaç asır geçmişi olduğunu kaydederek, bu inancın doğru olamayacağını, kabrin Yusuf ed-Duveykat isimli Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.


Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 09:15
  1. Batı Şeria
  2. İsrail
  3. Nablus

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