İsrail askerleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi şehit etti

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da "araçlı saldırı girişimde bulunduğu" iddiasıyla bir Filistinliyi vurarak şehit etti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Ramallah kentinin El-Bire bölgesinde İsrail askerlerince vurulan bir Filistinlinin olay yerinde şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca İsrail askerlerinin sağlık ekiplerinin bölgeye girişine izin vermediği kaydedildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise "Ramallah'ın El-Bire bölgesinde Filistinli bir sürücünün aracıyla İsrail askerlerini ezme girişiminde bulunduğu" ifade edildi.

Olayda bir İsrail askerinin hafif şekilde yaralandığı ve aracı kullanan Filistinlinin ise askerler tarafından vurulduğu belirtilirken, söz konusu Filistinlinin sağlık durumuna ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

- Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerginlik tırmanıyor

Son günlerde işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerilim giderek artıyor.



Bu sabah Batı Şeria'daki yasa dışı Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında yol kenarında bekleyenlerin üzerine ateş açılması sonucu 2 İsrail askeri öldü, birisi asker 2 İsrailli ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi olay yerinden kaçarken, İsrail güçleri Ramallah kentinin giriş ve çıkışlarını kapattı.



Öte yandan sabahın erken saatlerinde Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir Filistinli, 2 İsrail polisini bıçakla yaraladı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren Filistinli, İsrail güçleri tarafından vurularak şehit edildi.



Dün gece ise 9 Aralık'ta Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında düzenlenen ve 6 İsraillinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının sorumlusu olduğu iddia edilen Filistinli Salih Ömer Salih el-Bergusi, İsrail güçlerince Ramallah kenti yakınlarındaki Serda beldesinde bir eve düzenlenen baskında öldürülmüştü.



Yine dün gece Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Asker isimli mülteci kampında çıkan çatışmada 7 Ekim'de Burkan sanayi bölgesinde 2 İsraillinin ölümüyle sonuçlanan saldırının sorumlusu Eşref Nualve'nin öldürüldüğü belirtilmişti.





