İsrail askerleri 4 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri 4 Filistinliyi gözaltına aldı30 Ağustos 2019 Cuma 18:34
GAZZE (AA) - İsrail askerleri, Gazze Şeridi ile İsrail arasındaki güvenlik çitlerini geçtikleri iddiasıyla 4 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki güvenlik çitlerini geçtikleri gerekçesiyle 4 Filistinlinin gözaltına alındığını belirtti.
Açıklamada, söz konusu kişilerin üzerinde bıçak ve el bombası bulunduğu kaydedildi.
Filistin tarafından ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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