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İsrail askerleri 20 Filistinliyi gözaltına aldı

21 Ocak 2019 Pazartesi 12:47
İsrail askerleri 20 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenledikleri operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri, evlerine baskın düzenleyerek gözaltında aldığı Filistinlilerden ikisinin üzerinde bulunan 10 bin şekele (yaklaşık 14 bin 500 TL) de el koydu.

Söz konusu Filistinliler, sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 12:47
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. işgal altındaki Batı Şeria

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