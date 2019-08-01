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İsrail askerleri 2 Filistinli çocuğu gözaltına aldı

Abluka altındaki Gazze'nin güneyinde sınırı ihlal ettikleri öne sürülen 2 çocuk İsrail askerlerince gözaltına alındı

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:51
İsrail askerleri 2 Filistinli çocuğu gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırı yakınlarında 2 Filistinli çocuğu gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 11 ve 15 yaşlarındaki iki Filistinli çocuğun Gazze'nin güneyinde "sınırı geçtikleri" gerekçesiyle gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada ellerinde bıçak taşıdıkları iddia edilen çocukların sorgulanmak üzere gözaltı merkezine götürüldükleri aktarıldı.

İsrail yönetimi, Gazze'nin kuzey ve doğu sınırından 300 metre içeriyi tampon bölge olarak kabul ediyor ve bu alana giren Filistinlilere ateş açıyor veya onları gözaltına alıyor.

İsrail, 2006'dan bu yana yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.



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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:51
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