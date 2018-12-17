THY- Euroleague
0553 313 94 23

İsrail askerleri 18 Filistinliyi gözaltına aldı

17 Aralık 2018 Pazartesi 11:26
İsrail askerleri 18 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 18 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 18 Filistinli gözaltına alındı.

Açıklamada, gözaltına alınan Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 11:26
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. işgal altındaki Batı Şeria

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Rus ekibinin gücünü biliyoruz"
    1. "Rus ekibinin gücünü biliyoruz"
    2. Trump'ın atadığı Beyaz Saray danışmanı..
    3. FETÖ'cüleri yurt dışına kaçırmak..
    4. Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait 5..
    5. "Irak'ta Şii-Şii anlaşmazlığı kabine..
    6. Hain Gülen, vatandaşlıktan neden..
    7. 20 yıldır yaptıkları ekşi mayalı köy..
    8. Bütçe uygulama sonuçları (2)
    9. Murat Cavcav'dan "iş ciddiyeti" övgüsü
    10. İsrail askerleri öldürdükleri..
    11. Soylu'dan ABD resti: Türkiye müsaade..
    12. "Taha ve Rıza geziyor" eleştirisine..
    13. Trabzon yerel gazetelerinde beraberlik..
    14. Hatay'da 38 düzensiz göçmen yakalandı
    15. Topraktan böcek ilacı geliştirdiler
    16. Sessiz sedasız şehit olanlar da dua..
    17. Sarallar davasında Şafak Sezer'in ismi..
    18. ANALİZ - Ermenistan'da Paşinyan dönemi..
    19. FETÖ sanığına hapis cezası
    20. Netanyahu: "İsrail ajanları belirli..
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    FKÖ Genel Sekreteri Arap ülkelerine meydan okudu
    FKÖ Genel Sekreteri Arap ülkelerine meydan okudu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    ABD’den Türkiye’de ‘Göç’ ve ‘İskan’ oyunu
    ABD’den Türkiye’de ‘Göç’ ve ‘İskan’ oyunu