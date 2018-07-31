0553 313 94 23

İsrail askerleri 17 Filistinliyi gözaltına aldı!

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 17 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

31 Temmuz 2018 Salı 10:50
İsrail askerleri 17 Filistinliyi gözaltına aldı!

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "terör olaylarına karıştıkları" iddiasıyla Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 17 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Filistin basınında yer alan haberde, İsrail askerlerinin Beytüllahim'deki mülteci kampında kimliği açıklanmayan 22 yaşındaki bir genci gözaltına aldığı sırada Filistinli gençler ile İsrail güçleri arasında arbede çıktığı kaydedildi.

Kampa baskın yapılmasına tepki gösteren gençlerin İsrail güçlerine taş attığı, askerlerin ise Filistinli göstericilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla saldırdığı ifade edildi.

DÜN DE 4'Ü GAZETECİ 20 FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İsrail askerleri dün de Batı Şeria'da 4'ü gazeteci 20 Filistinliyi gözaltına almıştı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti'nin verilerine göre İsrail hapishanelerinde 513'ü ömür boyu hapse mahkûm edilen yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 10:50
  1. filistin
  2. israil

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Merkez Bankası enflasyon tahminini revize etti!
    1. Merkez Bankası enflasyon tahminini..
    2. Kurban Bayramı öncesi çifte müjde
    3. Kurban Bayramı öncesi çifte müjde
    4. Ornitorenk nasıl bir hayvan?..
    5. Karadenizli balıkçılar sezondan umutlu
    6. İsrail askerleri 17 Filistinliyi..
    7. Emre transferi rafa kalktı!
    8. İspanyol basını Galatasaray'ı işaret..
    9. Beşiktaş’ta Jeremain Lens rüzgarı
    10. O üniversiteden dev vurgun!..
    11. Kral penguenlerinin sayısında büyük..
    12. Beşiktaş'ın gözü 9 Ağustos'a çevrildi
    13. Katil İsrail askerleri, Filistinlilere..
    14. Bir yılda ikiye katlanmıştı! Fiyatı..
    15. Canlı yayında büyük gerginlik! Nagehan..
    16. Senegal'de uyuşturucu şebekesine..
    17. Yeşilçam'ın ''Şişko Nuri'si''..
    18. Winston Churchill'in çalışma masasında..
    19. Aydın’da kaymakam sokakta sabahladı
    20. Turizmi korumak amacıyla TÜRSAB’ın..
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    Alaattin Çakıcı'dan Trump ve Netanyahu'ya uyarı: 50-80 bin milisi her an...
    Alaattin Çakıcı'dan Trump ve Netanyahu'ya uyarı: 50-80 bin milisi her an...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Lise taban puanları yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
    Lise taban puanları yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
    BAE'ye mesaj: ABD'siz hiçsiniz, savaşamazsınız!
    BAE'ye mesaj: ABD'siz hiçsiniz, savaşamazsınız!