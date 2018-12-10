THY- Euroleague
0553 313 94 23

İsrail askerleri 16 Filistinliyi gözaltına aldı

10 Aralık 2018 Pazartesi 11:23
İsrail askerleri 16 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 16 Filistinli gözaltına alındı.

Açıklamada, gözaltına alınan Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail güçlerinin dün akşam Batı Şeria'daki Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınlarında 6 Yahudi yerleşimciye saldırı düzenleyen Filistinlileri aradığı kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise dün gerçekleştirilen eylemle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Güvenlik güçleri, suçluları yakalayana kadar operasyonlarına devam edecektir." ifadesini kullandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 430'u idari tutuklu, 6'sı milletvekili ve 270'i çocuk olmak üzere 6 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

Batı Şeria'daki Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınlarında dün akşam durakta bekleyenlerin üzerine hareket halindeki bir araçtan ateş açılması sonucu biri ağır olmak üzere 6 İsrailli yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 11:23
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. işgal altındaki Batı Şeria

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransız polisinden çığırından çıktı
    1. Fransız polisinden çığırından çıktı
    2. Adana'da otomobilde mahsur kalan bebek..
    3. GRAFİKLİ - Milli atlet Yasemin Can..
    4. FETÖ sanığı eski hakim ve savcı çifte..
    5. "Avrupa Baharı" sosyal medya üzerinden..
    6. Karayılan itiraf etti: TSK’nın en..
    7. Vodafone Red ayrıcalıklarıyla "ZUBİZU..
    8. TCMB, repo ihalesiyle piyasaya 6..
    9. 'İmar Barışı' uyanıklarına büyük..
    10. Döviz kurları
    11. Dünyada beşinci sıradayız
    12. AB Myanmarlı yetkililere ilave..
    13. İAR'den şehit aileleri, gazi ve..
    14. CHP onu düşünüyor! Sunay Akın'dan..
    15. Bağcılar'dan İstanbul yeni..
    16. GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde..
    17. GRAFİKLİ - Irak DEAŞ zaferine rağmen..
    18. "İşveren grev kırıcılığı yapmak..
    19. Kız arkadaşını öldürdükten sonra..
    20. MEDREG’in nihai hedefi Akdeniz Enerji..
    Laikçi linç görevden aldırdı
    Laikçi linç görevden aldırdı
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
    Brexit'in etkili partisi İslam düşmanını iş başına getirdi
    Brexit'in etkili partisi İslam düşmanını iş başına getirdi
    Amazon'un yapay zekalı robotu 24 çalışanı hastanelik etti!
    Amazon'un yapay zekalı robotu 24 çalışanı hastanelik etti!

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    ABD’li yazar patladı: Türkiye’yi yönetememekten bıktım! Galiba Feto’yu vereceğiz
    ABD’li yazar patladı: Türkiye’yi yönetememekten bıktım! Galiba Feto’yu vereceğiz
    CHP'ye kendi yaptırdığı ankette şok! Oylar düşüşte
    CHP'ye kendi yaptırdığı ankette şok! Oylar düşüşte