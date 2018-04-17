İsrail Akdeniz'de doğalgaz arıyor!

"Israel Hayom" gazetesinin haberine göre, İsrail geçen hafta itibarıyla Akdeniz'deki Leviathan 3 sahasındaki sondaj çalışmalarına başladı.

İsrail'in gaz arama çalışmalarındaki ortaklarının "Ensco" enerji şirketinden yıllık 38 milyon dolara sondaj gemisi kiraladığı, sondaj çalışmalarının 2020'ye kadar sürmesinin beklendiği aktarıldı.

Söz konusu sondaj gemisinin, su altında çok derin bölgelere kadar çalışma yapabildiği ifade edildi.

Leviathan 3 sahası, İsrail'in Hayfa kenti sahilinden 120 kilometre uzaklıkta, bin 670 metre derinlikte bulunuyor. Çalışmaların deniz yüzeyinden 4 bin 800 metre derinliğe kadar ulaşması bekleniyor.



2019 İTİBARİYLE ÜRETİME GEÇİLECEK



Sahada 535 milyar metre küp doğalgaz bulunduğu ve 2019 itibarıyla üretime geçilebileceği öngörülüyor.

Ensco'ya ait sondaj gemisinin bu sahadaki çalışmalarını tamamladıktan sonra Leviathan 7 sahasında da çalışmalar yapması planlanıyor.