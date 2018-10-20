İsrail açıkladı! Artık ülkeye alınmayacak

İsrail Yüksek Mahkemesi alt mahkemenin Filistin kökenli ABD’li öğrenci Lara el-Kasım’ın sınır dışı edilme ve İsrail’e giriş yasağı kararını “mantıksız” olarak değerlendirerek bozdu.

Bunun üzerine İsrail Meclisi Knesset, İsrail ekonomisine zarar vermeyi amaçlayan Boykot kampanyalarını destekleyenlerin ülkeye girişini yasaklayan yeni bir yasa çıkartmaya hazırlanıyor.

Boykotçulara hapis cezası

Yeni yasa tasarısı, boykot çalışması yapanlara 7 yıl hapis ile İsrail vatandaşı olmayanların sınır dışı edilmesi ve giriş yasağı getirme gibi yaptırımları içeriyor.

İsrailli yetkililer 10 Ekim’de Yahudi devletine karşı boykot kampanyalarını desteklediği gerekçesiyle ABD vatandaşı Lara el- Kasım’ı gözaltına almıştı.

Likud Partisi’nden Stratejik İlişkiler Bakanı Gilad Erdan yaptığı açıklamada, ülkesinin güvenliğini ilgilendiren her konuda kararın İsrail makamları olduğunu belirtti.

Lara el- Kasım, geçen hafta Kudüs İbrani Üniversitesi’nde insan hakları alanında yüksek lisans çalışmalarına kayıt yaptırmak üzere İsrail’e gelmişti. İsrail’i boykot eden Filistinli direniş gruplarıyla bağlantısının tespit edildiği iddiasıyla ülkeye girişi yasaklandı. Ancak Lara el-Kasım’ın avukatlarının temyiz başvurusu yaptı. İsrail Yüksek Mahkemesi, gözaltına alındıktan sonra yerel mahkemeye sevk edilen ve alt mahkeme tarafından verilen sınır dışı ve ülkeye giriş yasağı kararını bozdu.