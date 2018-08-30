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İsrail yine tehdit etti! "Tüm güçlerimizle karşı koyacağız"

Terör devleti İsrail'in İstihbarat ve Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, İran ile Suriye arasında varılan anlaşmanın ilan edilmesinden saatler sonra yaptığı açıklamada "Suriye'deki İran mevzilerini hedef alma" tehdidinde bulundu.

30 Ağustos 2018 Perşembe 07:21
İsrail yine tehdit etti! "Tüm güçlerimizle karşı koyacağız"

Katz, İsrail basınına yaptığı açıklamada, "Bu anlaşma bizim  belirlediğimiz kırmızı çizgiyi aşma anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

İsrail hükümetinin pek çok kez Suriye'deki tüm İran mevzilerini  engelleyeceği açıklaması yaptığını hatırlatan Katz, "İsrail, İran'ın Suriye'de  konuşlanmasına izin vermeyecektir. İsrail'i tehdit eden İran hedeflerine karşı  bütün güçlerimizle karşı koyacağız." diye konuştu.

Katz ayrıca Beşşar Esed'e işaret ederek, "İran kuvvetlerini savunması  halinde bunun sonuçlarına derhal katlanacağını" ifade etti.

İRAN YAPTIRIMLARININ UYGULANMASI İÇİN "İSRAİL-ABD ORTAK EKİBİ"

Öte yandan İsrail Maliye Bakanı Moşe Kahlon, Twitter hesabından  yaptığı açıklamada, İsrail ile ABD arasında İran'a karşı yaptırımların  uygulanmasına yönelik ortak bir ekip oluşturulduğunu ilan etti.

Açıklamasında Kahlon, "İran'a karşı yaptırımların daha da  güçlendirilmesinin vakti geldi." ifadesini kullandı.

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, birkaç gün önce Şam'ı ziyaret etmiş  ve burada iki ülke arasında askeri iş birliğini ele alan bir anlaşmaya imza  atmıştı.

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU'DAN SURİYE VE İRAN'A TEHDİT

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'de Esed  rejimi ve  İran'a ait mevzileri hedef alma tehdidinde bulundu. 

İsrail gazetesi Yediot Ahranot'un haberine göre, Dimona nükleer  reaktörüne eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in isminin verilmesi nedeniyle  düzenlenen resmi törene katılan Netanyahu, Esed rejimi ile Tahran yönetimi  arasında imzalanan askeri iş birliği anlaşmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

İran ile Suriye arasındaki hiç bir anlaşmanın ve tehdidin kendilerini  caydıramayacağını belirten Netanyahu, "İsrail ordusu, İran'ın Suriye'de asker ve  gelişmiş silah sistemleri konuşlandırma girişimine karşı güçlü ve kararlı bir  şekilde çalışmaya devam edecek." dedi.

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, geçen hafta Şam'ı ziyaret etmiş ve  burada iki ülke arasında askeri iş birliğini ele alan bir anlaşmaya imza atmıştı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'e göre Hatemi, söz konusu  anlaşmanın İranlıların Suriye'deki varlığının devamını sağlayacağını  vurgulamıştı.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 07:21
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