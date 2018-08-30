İsrail yine tehdit etti! "Tüm güçlerimizle karşı koyacağız"

Katz, İsrail basınına yaptığı açıklamada, "Bu anlaşma bizim belirlediğimiz kırmızı çizgiyi aşma anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

İsrail hükümetinin pek çok kez Suriye'deki tüm İran mevzilerini engelleyeceği açıklaması yaptığını hatırlatan Katz, "İsrail, İran'ın Suriye'de konuşlanmasına izin vermeyecektir. İsrail'i tehdit eden İran hedeflerine karşı bütün güçlerimizle karşı koyacağız." diye konuştu.

Katz ayrıca Beşşar Esed'e işaret ederek, "İran kuvvetlerini savunması halinde bunun sonuçlarına derhal katlanacağını" ifade etti.

İRAN YAPTIRIMLARININ UYGULANMASI İÇİN "İSRAİL-ABD ORTAK EKİBİ"

Öte yandan İsrail Maliye Bakanı Moşe Kahlon, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ile ABD arasında İran'a karşı yaptırımların uygulanmasına yönelik ortak bir ekip oluşturulduğunu ilan etti.

Açıklamasında Kahlon, "İran'a karşı yaptırımların daha da güçlendirilmesinin vakti geldi." ifadesini kullandı.

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, birkaç gün önce Şam'ı ziyaret etmiş ve burada iki ülke arasında askeri iş birliğini ele alan bir anlaşmaya imza atmıştı.

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU'DAN SURİYE VE İRAN'A TEHDİT

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'de Esed rejimi ve İran'a ait mevzileri hedef alma tehdidinde bulundu.

İsrail gazetesi Yediot Ahranot'un haberine göre, Dimona nükleer reaktörüne eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in isminin verilmesi nedeniyle düzenlenen resmi törene katılan Netanyahu, Esed rejimi ile Tahran yönetimi arasında imzalanan askeri iş birliği anlaşmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

İran ile Suriye arasındaki hiç bir anlaşmanın ve tehdidin kendilerini caydıramayacağını belirten Netanyahu, "İsrail ordusu, İran'ın Suriye'de asker ve gelişmiş silah sistemleri konuşlandırma girişimine karşı güçlü ve kararlı bir şekilde çalışmaya devam edecek." dedi.

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, geçen hafta Şam'ı ziyaret etmiş ve burada iki ülke arasında askeri iş birliğini ele alan bir anlaşmaya imza atmıştı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'e göre Hatemi, söz konusu anlaşmanın İranlıların Suriye'deki varlığının devamını sağlayacağını vurgulamıştı.