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İsrail açık açık tehdit etti! Sizi yaşatmayız

İsrail, Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgede tek bir Suriye askerine bile göz yummayacağını açıkladı.

10 Temmuz 2018 Salı 19:18
İsrail açık açık tehdit etti! Sizi yaşatmayız

Terör devleti İsrail, Suriye'ye yönelik agresif açıklamalarına devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesi öncesi Savunma Bakanı Avigdor Liberman İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne çıkarma yaptı.

Liberman, İsrail'in sınırındaki tek bir Suriye askerine bir göz yummayacağını ve saldırı gerçekleştireceğini belirtti. Komutanlarla birlikte bölgeyi turlayan Liberman, "İran'ın Suriye'deki askeri varlığının kalıcı ve derin hale gelmesine izin vermeyeceklerini, yoksa bunun İran'a İsrail topraklarına saldırma kabiliyeti sağlayacağını" savundu.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 19:18
  1. İsrail
  2. Suriye
  3. Binyamin Netanyahu
  4. Rusya
  5. Vladimir Putin
  6. Avigdor Liberman

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