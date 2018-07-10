İsrail açık açık tehdit etti! Sizi yaşatmayız

Terör devleti İsrail, Suriye'ye yönelik agresif açıklamalarına devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesi öncesi Savunma Bakanı Avigdor Liberman İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne çıkarma yaptı.

Liberman, İsrail'in sınırındaki tek bir Suriye askerine bir göz yummayacağını ve saldırı gerçekleştireceğini belirtti. Komutanlarla birlikte bölgeyi turlayan Liberman, "İran'ın Suriye'deki askeri varlığının kalıcı ve derin hale gelmesine izin vermeyeceklerini, yoksa bunun İran'a İsrail topraklarına saldırma kabiliyeti sağlayacağını" savundu.