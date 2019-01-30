İsrail ablukası ve siyasi bölünmüşlük Gazze'yi girdaba sürüklüyor

GAZZE (AA) - Filistinli hükümet yetkilileri ve hukukçular, başta sağlık olmak üzere Gazze Şeridi'ni çevreleyen elektrik, su, yakıt krizi ve STK'ların karşı karşıya kaldığı sıkıntıları görüştü.

Uluslararası Filistin Halkının Haklarına Destek Heyeti (ICSPR), Gazze'deki Filistin Kızılayı binasındaki konferans salonunda, insani durum ve hizmet sektöründeki krizleri görüşmek üzere bir seminer düzenledi.

Seminere katılan yetkililer, Gazze'nin sürüklendiği girdabın temel sebebinin Filistinliler arasındaki bölünmüşlük ve İsrail ablukası olduğu konusunda mutabık kaldı.



- Sağlık sektörü



Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, seminerde yaptığı konuşmada, Filistinliler arasındaki bölünmüşlük ve İsrail'in Gazze'ye 12 yıldan bu yana uyguladığı ablukadan en çok etkilenen sektörün sağlık sektörü olduğunu söyledi.



Kudra, "İsrail ablukası ve bölünmüşlük, sağlık sektöründe ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğine, insan kaynaklarının yetersizliğine yol açıyor." dedi.



Sağlık Bakanlığının depolarında ilaç ve tıbbi malzeme yetersizliğinin yüzde 45'e ulaştığını belirten Kudra, Gazze'deki sağlık sektörünün Filistin hükümeti tarafından sağlanacak 40 milyon dolarlık ilaç ve tıbbi malzemeye ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Ramallah'taki Filistin hükümetinin uygulamalarının, Gazze'deki sağlık sektörünün çalışmalarını tehdit ettiğini söyleyen Kudra, şöyle devam etti:

"(Ramallah'taki) Hükümetin Gazze'deki sağlık çalışanlarından, bini doktor 4 bin 500 kişiyi işten çıkarmayı planladığı söyleniyor. Bu da Gazze'deki Sağlık Bakanlığı çalışanlarının yüzde 42'sine tekabül ediyor. Eğer hükümet söz konusu planı uygularsa bu Gazze'deki ilk yardım hizmeti veren merkez sayısının 53'ten 19'a düşeceği ve minimum hizmet vereceği anlamına gelmekte."

Uluslararası kurumların ilk defa Gazze'deki hastanelerin yaşadığı yakıt krizine cevap vermediğini belirten Kudra, söz konusu duruma tepki olması açısından bir hafta önce bakanlık olarak yakıt krizine ilişkin konuşmama kararı aldıklarını dile getirdi.

- Sivil toplum

Gazze'deki Sivil Toplum Kuruluşları Ağı Müdürü Emced eş -Şevva Filistinliler arasındaki bölünmüşlüğün yurt dışındaki Filistinlileri de etkilediğini belirtti.



Şevva, geçmiş dönemlerde çok sayıda heyetin Filistin'i ziyaret ettiğini hatırlatarak, günümüzde ise aynı durumun söz konusu olmadığına dikkati çekti.



Gazze'deki STK'ların İsrail'in yurt dışındaki Filistinlilere karşı kışkırtmasından büyük ölçüde etkilendiğini kaydeden Şevva, bu nedenle Avrupa Birliği'nin (AB), Filistin topraklarındaki STK'ları desteklememe kararı aldığını söyledi.



AB'nin söz konusu kararı nedeniyle STK'ların (direniş hareketlerini destekleyen) "şüpheli kuruluş" başlığı altında haksız incelemeye tabi tutulduğunu, banka hesaplarının kapatıldığını ve STK'ların mali açığının yüzde 70'lere ulaştığını belirten Şevva, mevcut durumun devam etmesi halinde 2019'da bazı STK'ların yok olacağına dikkati çekti.



Şevva, siyasi bölünmüşlük, abluka ve İsrail saldırılarına karşı stratejik çözümlerin olmaması halinde anlık çözümlerin işe yaramayacağını sözlerine ekledi.



- Enerji sektörü



Gazze'deki Elektrik dağıtım Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmed Ebu'l-Ömereyn de Gazze'deki enerji krizinin temelde İsrail işgalinin varlığı ile bağlantılı olduğunu vurguladı.



Ebu'l-Ömereyn, Filistin yönetiminin kuruluşunun üzerinden 24 yıl geçmesinden sonra tüketimin artışına paralel olarak kaynakların sınırlı olması dolayısıyla Gazze Şeridi'nin enerji konusunda en kötü durumu yaşadığını ifade etti.



İsrail ablukası altında birçok imkandan mahrum kaldıklarını aktaran Ebu'l Ömereyn, elektrik santralinin genişletilmesi ve enerji kaynaklarının artırılmasının uluslararası onay gerektirdiğini ifade ederek, hizmet ve insani dosyaların siyasetten uzak tutulması çağrısında bulundu.

- Su sektörü



Sahil Belediyeleri Su İşleri Dairesi Başkanı Munzir Şablak da dairenin 2010'dan bu yana içme suyu ve atık su sorununu çözmek için bir program uyguladığını söyledi.



Şablak, dairenin doğrudan kullanıma elverişsiz hale gelen yeraltı sularına alternatif kaynak bulmaya ve daha önce atık su işleme sistemi bulunmadığı için doğrudan denize pompalanan atık su sorununu çözmeye çalıştığını aktardı.

Gazze Belediyesi Acil Daire Başkanı Abdurrahim Ebu'l-Kumbuz ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukadan kaynaklanan maddi imkansızlık nedeniyle temizlik işçilerinin, çöpleri ilkel yöntemlerle at arabalarıyla topladığını belirtti.