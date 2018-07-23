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İsrail, ABD ile geliştirdiği Davut Sapanı'nı ilk kez kullandı!

ABD ve onun şımarık çocuğu katil İsrail ortaklaşa geliştirdikleri füze savunma sistemi Davut Sapanı'nı, Suriye'de muhalifler ve rejim güçleri arasında çatışma çıkması üzerine Suriye içine füze fırlatarak ilk kez kullanmış oldu.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 18:01
İsrail, ABD ile geliştirdiği Davut Sapanı'nı ilk kez kullandı!

Suriye'de yaşanan çatışmalar nedeniyle İsrail ilk kez ABD’yle birlikte geliştirdiği yeni orta menzilli füze savunma sistemi Davut Sapanı’nı kullandı.

Sabah saatlerinde Suriye'de atılan roketler nedeniyle önce İsrail'in kuzeyindeki Safed kenti ve Celile bölgesinde birkaç dakika sonra da Golan Tepeleri ve Katzrin kentinde siren sesleri duyulduğu belirtildi.

Yarım saat sonra da Celile ve Golan Tepeleri bölgesi için yeniden sirenlerin devreye sokulduğu belirtildi.

''SURİYE'YE 2 ROKET FIRLATILDI''

İsrail ordusundan yapılan açıklamada (IDF) "İsrail'in kuzeyindeki alarmlar Suriye'nin iç çatışması nedeniyle atılan roketler nedeniyle duyuldu. Bunun sonucu olarak Davut Sapanı roketlere yönelik 2 füze fırlattı. Suriye'den atılan roketler yine Suriye'nin içine düştü. (İsrail tarafında) hasar ve can kaybı yok" dendi.

İsrail basınının aktardığına göre bölgede yaşayanlar sosyal medyadaki paylaşımlarında Davut Sapanı'ndan Patriot tipi füze atılmış olabileceğini söyledi. Ancak füzelerin hangi noktaları vurduğu konusunda açıklama yapılmadı.

İsrail iki hafta önce de Suriye'den İsrail'e sızdığını öne sürdüğü insansız hava araçlarını gerekçe göstererek 2 Patriot füzesi ateşlediğini duyurmuştu. ABD’yle birlikte geliştirlen yeni orta menzilli füze savunma sistemi Davut Sapanı, uzun menzilli Arrow füzeleri ve kısa menzilli roketlere karşı geliştirilen Demir Kubbe ile birlikte İsrail'in çok katmanlı savunma sisteminin son ayağı olmuştu.

(Sputnik)

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 18:01
  1. İsrail
  2. ABD
  3. Davut Sapanı
  4. Demir Kubbe

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