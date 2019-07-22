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İsrail AA muhabirini yeniden sınır dışı merkezine götürüyor

İsrail makamlarının sınır dışı etmeye çalıştığı AA'nın Filistinli foto muhabiri Mustafa Kharof'un avukatı Adi Lustigman, müvekkilinin yeniden 6 ayı aşkın süredir tutulduğu gözaltı merkezine götürüldüğünü aktardı

22 Temmuz 2019 Pazartesi 18:17
İsrail AA muhabirini yeniden sınır dışı merkezine götürüyor

KUDÜS (AA) - İsrail makamlarının dün akşam sınır dışı ederek Ürdün'e sürmeye çalıştığı Anadolu Ajansı'nın (AA) Filistinli foto muhabiri Mustafa Kharouf'un avukatı Adi Lustigman, Ürdün'ün kararlı duruşu sayesinde müvekkilinin sınır dışı edilemediğini ancak yeniden 22 Ocak'tan bu yana gözaltına tutulduğu Givon Sınır Dışı Merkezi'ne götürüldüğünü söyledi.

Lustigman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrailli yetkililerin dün akşam saatlerinden bu yana Kharouf'u sınır dışı ederek Ürdün'e sürmek istediğini ancak Amman yönetiminin kararlı duruşu sayesinde müvekkilinin sınır dışı edilemediğini ifade etti.

Bu gelişme üzerine İsrailli yetkililerin AA foto muhabirini tekrar 6 ayı aşkın süredir gözaltında tutulduğu sınır dışı merkezine doğru yola çıkardığını aktaran Lustigman, müvekkili ile henüz telefonla görüşme imkanı bulamadığını dile getirdi.

- "Kharouf'un serbest bırakılması için hukuk mücadelemiz devam edecek"

Müvekkilinin serbest bırakılması için her türlü hukuki yolu denemeye devam edeceklerini vurgulayan, "Dün akşamdan beri yaşananlar Kharouf'un Kudüs'ten başka gidecek bir yerinin olmadığını bize gösterdi. Sınır Dışı Mahkmesi'nde 6 Ağustos'ta Kharouf'un duruşması olacak. O duruşmanın öne çekilmesini ve bir an önce müvekkilimin serbest bırakılmasını isteyeceğiz." dedi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir arkadaşının bu sabah verdiği bilgilere göre, AA foto muhabiri Kharouf dün akşam İsrail makamlarınca zorla sınır dışı edilerek Ürdün'e sürülmeye çalışılmıştı.

Avukat Lustigman da müvekkilinin sınır dışı edilmeye çalışıldığı yönündeki bilgiyi doğrulamıştı.

- 22 Ocak'ta gözaltında alınmıştı

İsrail güçleri, AA foto muhabiri Mustafa Kharouf'u "oturma izni olmadığı" gerekçesiyle 22 Ocak'ta Doğu Kudüs'teki evinden gözaltına almıştı.

Babasının çalışmak için gittiği Cezayir'de 1986'da dünyaya gelen Kharouf, 12 yaşındayken ailesiyle Doğu Kudüs'e yerleşti. O günden bu yana oturma izni almak için uğraşan Kharouf'a aradan geçen 20 yıla rağmen gereken izin verilmedi.

Doğu Kudüs'te oturma izni yerine geçen "Kudüs kimliği" sahibi Temam ile evlenen Kharouf, geçen yıllarda "aile birleşimine" başvursa da bu girişiminden de sonuç alamadı.

İsrail makamları Kharouf'u sınır dışı ederse eşi Temam ve 2 yaşındaki kızı Asya'dan koparılmış olacak.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 18:17
  1. Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Kharouf
  2. Doğu Kudüs
  3. İsrail

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