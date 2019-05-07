0553 313 94 23

İsrail AA foto muhabirini sınır dışı etmeye çalıştı

07 Mayıs 2019 Salı 17:25
İsrail AA foto muhabirini sınır dışı etmeye çalıştı

KUDÜS (AA) – İsrail makamları, 105 gündür sınır dışı merkezinde tutulan Anadolu Ajansı'nın (AA) Filistinli foto muhabiri Mustafa Kharouf'u (32) mahkeme kararı olmamasına rağmen sınır dışı etmeye çalıştı.

Kharouf'un davasına bakan avukatın da bağlı olduğu İsrailli HaMoked Hukuk Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Cezaevleri İdaresi (ŞABAS-IPS), pazar akşamı Kharouf'a Kudüs'ten sınır dışı edilmesini engelleyen tedbir kararının süresinin dolduğunu ve pazartesi günü Ürdün'e gönderileceği kararını tebliğ etti." denildi.

Açıklamada Kharouf'un avukatı Adi Lustigman'ın gece yarısı İsrail Yüksek Mahkemesi'ne "acil" koduyla söz konusu kararın durdurulması için başvuruda bulunduğu aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail Yüksek Mahkemesi aynı gün Avukat Lustigman'ın 16 Nisan'da eşiyle aile birleşimi ve serbest bırakılması talebini reddeden merkezi mahkeme kararının temyizini gözden geçirene kadar Mustafa Kharouf'un sınır dışı edilmesi kararını dondurdu."

İsrail mahkemesi daha önce yapılan oturumda, Kharouf'un serbest bırakılması talebini reddederek gözaltı süresinin 5 Mayıs 2019'a kadar uzatılmasına karar vermişti.

- Kharouf 105 gündür gözaltında

İsrail güçleri, AA foto muhabiri Mustafa Kharouf'u "oturma izni olmadığı" gerekçesiyle 22 Ocak'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evinden gözaltına almıştı.

O günden bu yana Kharouf, hukuki mücadelesine devam ederken, İsrail, oturma izni olmadığı gerekçesiyle AA foto muhabirini büyüdüğü ve tüm ailesinin yaşadığı yer olan Doğu Kudüs'ten çıkararak zorla Ürdün'e göndermek istiyor.

Babasının çalışmak için gittiği Cezayir'de 1986'da dünyaya gelen Kharouf, ailesiyle 12 yaşındayken Doğu Kudüs'e yerleşti. O günden bu yana oturma izni almak için uğraşan Kharouf'a aradan geçen 20 yıla rağmen gereken izin verilmedi.

Doğu Kudüs'te oturma izni yerine geçen "Kudüs kimliği" sahibi Temam ile evlenen Kharouf, geçtiğimiz yıllarda "aile birleşimine" başvursa da bu girişiminden de sonuç alamadı.

İsrail makamları Kharouf'u sınır dışı ederse eşi Temam ve 1,5 yaşındaki kızı Asya'dan koparılmış olacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 17:25
  1. AA
  2. Filistin
  3. İsrail
  4. Mustafa Kharouf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fotoğrafçı Seven SAÜ’de SEPAŞ’ın konuğu oldu
    1. Fotoğrafçı Seven SAÜ’de SEPAŞ’ın..
    2. Edin Visca'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması
    3. Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki..
    4. Anadolu Yıldızı-2019 başladı
    5. Devrilen traktörün altında kalan iki..
    6. Şampiyon VakıfBank, 4 oyuncusuyla..
    7. 2019’da fitre ne kadar oldu? Ramazan..
    8. Kadınlar özel günlerinde oruç tutmalı..
    9. Vali Çakacak, uluslararası yarışmada..
    10. F.Bahçe'ye kötü haber! Final Four'da..
    11. U21 Ligi 31.hafta
    12. Nusaybin İpek Yolu’nda iki tır..
    13. ALES soruları ve cevapları yayımlandı..
    14. Pitbull dehşeti kameralara saniye..
    15. Zarif'ten "Bölge halkı ABD ve..
    16. Hamilelikte oruç tutulmalı mı?
    17. Küçük Furkan son yolculuğuna uğurlandı
    18. Sarkıntılık iddiası muhtarlığı..
    19. Adana Demirspor, Ümit Özat ile 1..
    20. İnegöl çevre yolunda kaza: 2 yaralı
    21. Ali Koç’un attığı oltaya Fatih..
    22. Canik’te sosyal yardım seferberliği
    23. METEF, Başkan Yüksel’in katılımıyla..
    24. Şahitlik yapan kadın mahkeme çıkışında..
    25. Yüksekova’da bahar temizliği
    26. Hatay’da feci kaza: 2 ölü
    27. Ramazan’da askıda ekmek uygulaması
    28. Osmangazi ve Nilüfer’de su kesintisi
    29. Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü teknoloji..
    30. Bodrum’dan coşkuyla Samsun’a uğurlandı
    Doğu Perinçek'ten çok sert açıklama: Bunun altında kalırlar
    Doğu Perinçek'ten çok sert açıklama: Bunun altında kalırlar
    Kadir Mısıroğlu'nun son sohbeti
    Kadir Mısıroğlu'nun son sohbeti
    Eski MHP’li Nazif Okumuş’tan İmamoğlu’na yıkama yağlama!
    Eski MHP’li Nazif Okumuş’tan İmamoğlu’na yıkama yağlama!
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum

    Günün Karikatürü

    07 Mayıs 2019
    ABD Gazetesi: Türkiye'de kargaşa olacak
    ABD Gazetesi: Türkiye'de kargaşa olacak
    YSK AK Parti'nin itirazını reddetti!
    YSK AK Parti'nin itirazını reddetti!