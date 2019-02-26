İsrail AA foto muhabirini sınır dışı etmeye çalışıyor

KUDÜS (AA) - İsrail yönetimi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan AA'nın Filistinli foto muhabiri Mustafa Kharouf'u (32) oturma izni olmadığı gerekçesiyle sınır dışı etmeye çalışıyor.

İsrail güçlerince, 22 Ocak'ta Doğu Kudüs'teki evinden gece saatlerinde gözaltına alınan Kharouf, 33 gündür İsrail'e ait Givon Sınır Dışı Merkezi'nde gözaltına tutuluyor.

Tutulduğu gözaltı merkezindeki İsrailli yetkililerce, sınır dışı edilerek Ürdün'e gönderilmesi için gerekli evrakları imzalamaya zorlanan bir çocuk babası Kharouf, tüm baskılara rağmen direnmeye devam ediyor.

Gözaltına alındığından bu yana 3 defa mahkemeye çıkarılan Kharouf hakkında hakim henüz kararını vermese de İsrail savcısı AA foto muhabirinin "oturum izni" olmadığı için Doğu Kudüs'ten çıkarılarak Filistin topraklarının dışına sürülmesini talep ediyor. İsrail makamları Kharouf'u zorla Ürdün'e göndermek istiyor.

- Sosyal medyada "#Mustafa_must_stay" kampanyası

İsrail'in bir ayı aşkın süredir gözaltında tuttuğu Kharouf, tüm baskılara rağmen direnmeye devam ediyor. Eşi Temam ve 1,5 yaşındaki kızı Asya'dan koparılan Kharouf, vatanı olan Doğu Kudüs'te kalmak için verdiği mücadeleyi sürdürüyor.

Ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra Filistinli ve İsrailli insan hakları savunucuları, Kharouf'un mücadelesine destek vermek amacıyla sosyal medyada kampanya başlattı.

#Mustafa_must_stay (Mustafa burada kalmalı) etiketiyle başlatılan kampanyaya kısa sürede binlerce kişi destek verdi. Kampanyada Kharouf'un 12 yaşından bu yana Doğu Kudüs'te yaşadığı ve kendisinin bir an önce serbest bırakılması gerektiği vurgulanıyor.

- 20 yıldır oturum izni almak için mücadele ediyor

Babası İyad'ın işi dolayısıyla gittiği Cezayir'de 1986'da dünyaya gelen AA foto muhabiri Kharouf, 12 yaşındayken ailesiyle Doğu Kudüs'e döndü. Baba Kharouf, 1999'da Cezayir'den döndükten sonra İsrail makamlarına Doğu Kudüs'te daimi oturma izni yerine geçen "Kudüs kimliği"ni almak için başvuruda bulundu.

İsrail makamlarının oyalamaları nedeniyle bu süreç yıllarca devam etti. Baba Kharouf, Kudüs kimliği aldıktan sonra eşi ve çocuklarına da aynı kimlikten almak için tekrar İsrail makamlarına "aile birleşimi" başvurusu yaptı.

Annesi ve kardeşlerine Kudüs kimliği verilirken, İsrail makamları ailenin en büyük çocuğu olan Mustafa'ya bu kimliği vermedi. Bu karara gerekçe olarak Mustafa'nın 18 yaşını doldurmuş olması gösterildi.

Bu gelişmenin ardından Kharouf, Kudüs kimliği almak için İsrail İçişleri Bakanlığına başvurdu ancak aradan geçen 13 yıla rağmen bir cevap alamadı.

Hiçbir evrakı olmadan 28 yaşına kadar Doğu Kudüs'te yaşamaya devam eden ve Kudüs kimliği olmadığı için şehir dışına dahi çıkamayan Kharouf'a İsrail makamları 2014'te yabancı çalışanlar için verilen 1 yıllık "B1" vizesi verdi.

Kharouf, 2015'te kendisi gibi Doğu Kudüs'te yaşayan ve Kudüs kimliği bulunan Temam ile evlendi. Bu evliliğin ardından Kharouf, Kudüs kimliği almak için İsrail makamlarına aile birleşimi başvurusu yaptı.

Ancak yaklaşık 4 yıl önce yaptığı başvuruya rağmen bu girişiminden de bir sonuç alamadı.

Gözaltına alınmasının ardından bu ay çıkarıldığı mahkemede İsrail savcısı, "güvenlik gerekçesiyle" Kharouf'un aile birleşimi başvurusunun kabul edilmediğini söyledi.

Eğer mahkeme sınır dışı edilmesine karar verirse Kharouf, eşi Temam ve 1,5 yaşındaki kızı Asya'dan koparılacak.

- Kharouf bu durumdaki binlerce Filistinliden sadece biri

AA muhabirine konuşan Kharouf'un avukatı Adi Lustigman, müvekkilinin 12 yaşından bu yana Doğu Kudüs'te yaşadığını ve başka bir ülke vatandaşlığı bulunmadığını belirtti.

Lustigman, Kharouf'un defalarca Kudüs kimliği için İsrail makamlarına başvurmasına rağmen müvekkiline kimlik verilmediğini ve buna herhangi bir gerekçe de gösterilmediğini dile getirdi.

AA foto muhabirinin gözaltına alınmasının basın özgürlüğüne vurulan büyük bir darbe olduğunu vurgulayan Lustigman, "Mustafa'nın maruz kaldığı durum çok çirkin ve dünyanın hiçbir yerinde kabul edilemez. Ancak Doğu Kudüs'te birçok Filistinli aile İsrail İçişleri Bakanlığında bu işlemlerini yapmaya çalışırken aynı duruma maruz kaldı."

Avukat Lustigman, müvekkilinin özgürlüğüne kavuşması için mücadeleye devam edeceğini belirterek, "Umarım mahkemede bu insani duruma kulak verecek vicdanlar buluruz." ifadesini kullandı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler birçok zorlukla karşı karşıya. İsrail İçişleri Bakanlığının verilerine göre, işgalin başladığı yıldan 2017'ye kadar 14 bin 630 Filistinlinin oturma iznini "Kudüs dışında doğduğu" gerekçesiyle iptal etti.