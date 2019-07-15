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İsrail 7 ayda 2 bin 759 Filistinliyi gözaltına aldı

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:49
İsrail 7 ayda 2 bin 759 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, 2019 yılının başından bu yana Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarında yaptığı operasyonlarda, 2 bin 759 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti, Filistin Esirler Cemiyeti ve Ed-Damir Esir ve İnsan Haklarını Koruma Kurumu tarafından yayımlanan ortak rapora göre, İsrail güçlerince işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs ve abluka altındaki Gazze Şeridi’nde 7 ayda düzenlenen operasyonlarda 2 bin 759 Filistinli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında 446 çocuk ile 76 kadının da bulunduğuna dikkat çekilen raporda, gözaltına alınan Filistinlilerden bazılarının mahkemeye çıkarılmadan kısa bir süre içinde serbest bırakıldığına vurgu yapıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:49
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. işgal altındaki Batı Şeria

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