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İsrail 3 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı

23 Kasım 2018 Cuma 12:28
İsrail 3 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı

GAZZE (AA) - İsrail güçleri Gazze Şeridi açıklarında avlanan 3 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı.

Gazze'deki Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzey kıyıları açıklarında avlanan Filistinli 3 balıkçının İsrail Deniz Kuvvetlerince gözaltına alındığını belirtti.

Ayaş ayrıca İsrail güçlerinin Filistinli balıkçıların teknelerine de el koyduğunu aktardı.

İsrail tarafından ise Filistinli balıkçıların gözaltına alınmasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail yönetimi balıkçılar için avlanma menzilini Gazze Vadisi'nden (kentin orta kısmı) Mısır sınırına kadar uzanan bölgede 9, diğer diğer bölgelerde ise 3 mile çekmişti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Antlaşması'na göre, Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nin 20 mil açığına kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip. Ancak İsrail yönetimi, Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

Gazze'deki Balıkçılar Sendikası verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 12:28
  1. balıkçı
  2. Gazze Şeridi
  3. İsrail

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