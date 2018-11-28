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İsrail 2018'de Kudüs'te Filistinlilere ait 133 evi yıktı

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri yıl başından bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 133 evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı- Kudüs Belediyesi ekipleri bugün de Doğu Kudüs'ün farklı noktalarında Filistinlilere ait iki meskeni yıktı- Filistinli Hena el-Mağribi:"Aç ve açıkta kalsak da Kudüs'ten gitmeyeceğiz"

28 Kasım 2018 Çarşamba 16:26
İsrail 2018'de Kudüs'te Filistinlilere ait 133 evi yıktı

KUDÜS (AA) – Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in 2018 başından bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 133 evi yıktığını açıkladı.

OCHA tarafından yayımlanan rapora göre, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait 133 evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

Raporda, İsrail belediyesinin 2017'de Doğu Kudüs'te aynı gerekçeyle 142 evi yıktığı hatırlatıldı.

-Kudüs'te bugün de yıkım vardı

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri bugün de işgal altındaki Doğu Kudüs'ün farklı noktalarında Filistinlilere ait iki meskeni yıktı.

Görgü şahitleri, belediye ekiplerinin Doğu Kudüs’ün Şuafat Mahallesi'nde Macid Ebu İyşe adlı Filistinlinin dükkânını ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktığını belirtti.

Kudüs Belediyesi ekiplerinin ayrıca, Cebel el-Mukebbir bölgesinde Muhammed el-Mağribi adlı Filistinlinin evinin üst kısmını yıktığı kaydedildi.

Ev sahibi Muhammed el-Mağribi'nin kız kardeşi Hena el-Mağribi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağabeyinin hastanede tedavi gördüğünü belirterek, "İsrailliler ev ahalisinin eşyalarını dahi çıkarmalarına izin vermedi ve eşyalarla beraber yıkımı gerçekleştirdi." dedi.

- "Aç ve açıkta kalsak da Kudüs'ten gitmeyeceğiz"

Filistinlilerin Kudüs'teki varlığının İsrail'in hedefi olduğunu söyleyen Mağribi, "İsrail, 1967'de Kudüs'ü işgal ettiğinde Eski Şehir bölgesindeki El-Mağaribe (Faslılar) Mahallesi'ndeki evimizi yıktı. Kardeşimin oğlu da 10 yıl önce İsraillilerin kurşunuyla şehit oldu. Aç ve açıkta kalsak da Kudüs'ten gitmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi’nden yıkımlarla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kudüs Belediyesi ekipleri geçen hafta da Ra's Hamis Mahallesi'nde Filistinlilere ait 14 dükkânı yıkmıştı.

- İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığını ifade eden Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve kenti Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinli kaynaklar 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 16:26
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  2. İsrail
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