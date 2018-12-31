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İsrail 2018’de Gazze’yi 865 kez bombaladı

31 Aralık 2018 Pazartesi 13:24
İsrail 2018’de Gazze’yi 865 kez bombaladı

KUDÜS (AA) - İsrail ordusu, 2018 yılı boyunca abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 865 kez hava saldırısı düzenledi.

Ordu tarafından yayımlanan raporda, İsrail hava kuvvetlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi’ni 865 defa havadan bombaladığı belirtildi.

Raporda, Gazze Şeridi’nden de İsrail sınır bölgelerine bin roket atıldığı, bunlardan 250’sinin demir “kubbe hava” savunma sistemiyle havada imha edildiği, 45’inin ise yerleşim bölgelerine düştüğü iddia edildi.

Raporda ayrıca biri denizden olmak üzere Gazze Şeridi’nden İsrail topraklarına açılan 15 tünelin imha edildiği öne sürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Gazze Şeridi’nden, İsrail hedeflerine yönelik eylemlerde 2018 yılında 7’si asker, 9’u sivil (Yahudi yerleşimci) olmak üzere 16 İsraillinin öldüğü, 199’unun yaralandığı belirtildi.

Raporda, 2017 yılında Filistinlilerce düzenlenen eylemlerde 20 İsrailli ölürken, 2016’da 17 İsraillinin öldüğüne yer verildi.

Ordu, yayımladığı raporda İsrail güçlerinin Suriye’ye yönelik saldırılarına yer vermezken, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), İsrail ordusunun 2018’de Suriye’deki İran ve Hizbullah hedeflerine 180 hava saldırısı düzenlediği bilgisini paylaştı.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den itibaren abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenlemeye başladı.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 225'ten fazla Filistinli şehit oldu. Aynı dönemde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı ve tank atışlarında da en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 13:24
  1. Filistin
  2. Gazze Şeridi
  3. iran
  4. İsrail
  5. Suriye

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