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İsrail 2018'de Gazze'de 50 çocuğu öldürdü

15 Ocak 2019 Salı 21:37
İsrail 2018'de Gazze'de 50 çocuğu öldürdü

GAZZE (AA) - Gazze'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, İsrail ordusunun 2018'de Gazze'de 50 çocuğu öldürdüğünü, 2 bin 890 çocuğu yaraladığını duyurdu.

El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sırasında işlediği çocuk hakları ihlalleriyle ilgili bir rapor yayınladı.

Raporda, İsrail ordusunun 2018'de Gazze'de 50 çocuğu öldürdüğü, 2 bin 890 çocuğu yaraladığı ve 28 çocuğu gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail güçlerinin, özellikle çocuk hakları başta olmak üzere Gazze'deki Filistinlilere yönelik sistematik ihlallerine devam ettiği kaydedilen raporda, özellikle İsrail'in öldürme ve gözaltına alma gibi doğrudan veya dolaylı saldırıları başta olmak üzere çatışmalardan en çok çocukların etkilendiği kaydedildi.

Raporda, "İsrail'in uluslararası insan hakları kurallarını ve uluslararası insan hakları kanunlarını çiğnemeye devam etmesi, uluslararası toplumun, başta Gazze Şeridi olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan sivillere yönelik yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmekten aciz kalmasının doğal bir yansımasıdır." ifadesine yer verildi.

Raporda çocukların nasıl öldürüldüğü ve yaralandığı belirtilmezken, Gazze'deki Sağlık Bakanlığının raporlarında, çocukların çoğunun 30 Mart 2018'de Gazze sınırında başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde hedef alındığı belirtilmişti.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında cuma günleri barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 225'ten fazla Filistinli şehit oldu. Aynı dönemde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı ve tank atışlarında da en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 21:37
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  2. İsrail 2018'de Gazze'de 50 çocuk öldürdü

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