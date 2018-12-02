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İsrail 2018’de gazetecilere yönelik 811 ihlalde bulundu

İsrail güçleri, gazetecilere abluka altındaki Gazze’de 282, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te ise 529 ihlalde bulundu

02 Aralık 2018 Pazar 17:19
İsrail 2018’de gazetecilere yönelik 811 ihlalde bulundu

KUDÜS (AA) – Filistin Enformasyon Bakanlığı, İsrail’in 2018 yılında Filistin sahasında görev alan gazetecilere yönelik 811 ihlalde bulunduğunu açıkladı.

Filistin Enformasyon Bakanlığı tarafından “İşgal devleti İsrail’in 2018 yılında Basın Özgürlüğüne yönelik ihlalleri” başlığıyla yayınlanan raporda, İsrail güçlerinin gazetecilere abluka altındaki Gazze’de 282, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te ise 529 ihlalde bulunduğu belirtildi.

Raporda, Gazze Şeridi’nde mesleklerini icra ettikleri sırada iki gazetecinin İsrail askerlerinin kurşunlarına hedef olarak hayatlarını kaybettikleri kaydedildi.

İsrail askerlerinin 345 gazeteciye fiziksel saldırıda bulunarak darp ettiği ifade edilen raporda, 162 gazeteci hakkında çeşitli ihlallerde bulunulduğu ve mahkemeye çıkarıldığı aktarıldı.

Raporda, Gazze Şeridi’nde Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin başladığı 30 Mart 2018’den bu yana 80 gazetecinin olayları takip ettikleri sırada İsrail askerlerinin kurşunlarına maruz kalarak yaralandığı belirtildi.

İsrail’in 54 basın kuruluşunu kapattığına vurgu yapılan raporda, 100 gazetecinin de mesleklerini icra etmekten İsrail güçlerince alıkonulduğu bildirildi.

Raporda, bakanlığa bağlı heyetlerin İsrail güçlerinin basın kuruluşlarına baskın düzenlediği sırada 58 ayrı ihlalde bulunduğunu gözlemlediği belirtilerek, 48 gazetecinin İsrail hapishanelerinde işkenceye maruz kaldığı, 42 gazetecinin de kimliklerine el konulduğu ve seyahat özgürlüğünden men edildiği ifade edildi.

İsrail askerlerinin 12 Kasım’da Hamas hareketine bağlı El-Aksa televizyonunu da yerle bir ettiğine dikkat çekilen raporda, 2018 Mayıs ayının İsrail’in gazetecilere yönelik ihlallerinin tavan yaptığı ay olarak kayıtlara geçtiğine vurgu yapıldı.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 17:19
  1. El-Aksa Televizyonu
  2. Filistin
  3. Gazze Şeridi
  4. Hamas
  5. İsrail
  6. işgal altındaki Batı Şeria
  7. işgal altındaki Doğu Kudüs

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