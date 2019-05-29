0553 313 94 23

İsrail 2018'de 312 Filistinliyi şehit etti

29 Mayıs 2019 Çarşamba 19:04
İsrail 2018'de 312 Filistinliyi şehit etti

RAMALLAH (AA) - İsrail, 2018'de 57'si çocuk 312 Filistinliyi şehit etti, yaklaşık 8 bin 300 kişiyi yaraladı.

İnsan Haklarından Sorumlu Filistin Otoritesi Başkanı Ammar ed-Duveyk, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlediği basın toplantısında, otoritenin, İsrail'in Filistinlilere yönelik işlediği insan hakları ihlalleriyle ilgili 24 yıldan beri yayımladığı yıllık raporunu açıkladı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik işlediği insan hakları ihlallerinden dolayı tehlikeli gelişmelerin yaşandığı 2018'in Filistinliler için zor bir yıl olduğunu söyleyen Duveyk, İsrail'in, ABD'nin desteği ve teşvikiyle Kudüs de dahil Batı Şeria'yı kontrol altına alma ve İsrail topraklarına katma konusunda yeni bir aşamaya geçtiğini kaydetti.

Duveyk'in, basın toplantısında açıkladığı raporda, 2018 yılının, İsrail'in Gazze'ye 2014 yılında düzenlediği saldırıdan beri en çok Filistinlinin şehit edildiği yıl olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Raporda, İsrail'in, 2018'de Batı Şeria, Kudüs ve Gazze Şeridi'nde 57'si çocuk 312 Filistinliyi şehit ettiği, yaklaşık 8 bin 300 Filistinliyi yaraladığı kaydedildi.

İsrail'in 2018'de bin 63'ü çocuk, 140'ı kadın ve kız, 6'sı eski milletvekili ve 38'i gazeteci olmak üzere toplam 6 bin 489 kişiyi gözaltına aldığı dile getirilen raporda, Filistinlilere ait 538 ev ve tesisi de yıktığı aktarıldı.

Raporda, İsrail'in ayrıca Filistinlilere ait arazi ve mahsullere saldırı, Filistinlileri araç ile ezme, darp etme ve üzerilerine ateş açmanın da aralarında bulunduğu 499 saldırı düzenlediği belirtildi.

Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu 2018'de 2'si çocuk 8 Filistinli şehit olmuştu. Yahudi Yerleşimcilerin araçlarıyla ezmeleri sonucu 4, ateş açmaları sonucu 3 ve bir kadın da Yahudi yerleşimcilerin attığı taşın başına isabet etmesi sonucu şehit olmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 19:04
  1. 2018
  2. 312 Filistinli şehit oldu
  3. İsrail

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abbas, Bahreyn çalıştayına katılmayacağını yineledi
    1. Abbas, Bahreyn çalıştayına..
    2. Suudi Arabistan ve Libyalı yetkililer..
    3. BAE ve ABD'den savunma alanında iş..
    4. 30.05.2019 Günün âyet ve hadisi
    5. Katar'dan "uyguladığımız prosedür..
    6. Bilirkişilere ödenecek ücretler belli..
    7. TEM otoyolunda iki kamyon çarpıştı: 1..
    8. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    9. Irak'ta bir Fransız'a daha DEAŞ..
    10. Pendik'te trafik kazası: 2 yaralı
    11. Kocaeli'de "kumar" operasyonu
    12. Solingen faciasında ölenler anıldı
    13. Cezayir'de FLN, Meclis Başkanını..
    14. Vali Varol: "Toplumun her kesimini..
    15. İran Meclisi'nde haykırdı: Neden bu..
    16. GÜNCELLEME - Tuna nehrinde yolcu..
    17. Pentagon'dan Yunanistan'a sevkiyat..
    18. "Fransa'nın silahları Yemen'de..
    19. Netanyahu'ya şok! Meclis kendini..
    20. Filistin-Türk İşadamları Derneği'nden..
    21. Hükümeti kuramayan Netanyahu..
    22. "Türkiye, İİT'nin ortak hedefleri için..
    23. Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı
    24. "Irak çevresindeki ülkelerle iyi..
    25. Hamaney'den "İran, ABD ile müzakere..
    26. Başkonsolos'tan Ramazan ayında..
    27. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde kabinenin..
    28. Safranbolu’da İstanbul’un fethinin..
    29. Hollanda'da üniversitelilerden şehir..
    30. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan..
    Milli füze BORA Yunanistan'ı korkuttu... 'Atina, Selanik Tehdit altındayız'
    Milli füze BORA Yunanistan'ı korkuttu... 'Atina, Selanik Tehdit altındayız'
    CHP’nin adayına açık sorular
    CHP’nin adayına açık sorular
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Zümrüt Apartmanı'ndan sonra bir skandal da Elif Şafak kitabından! Rezil satırlar...
    Zümrüt Apartmanı'ndan sonra bir skandal da Elif Şafak kitabından! Rezil satırlar...
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı

    Günün Karikatürü

    30 Mayıs 2019
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    S-400 için bomba açıklama! Test aşamasına gelindi
    S-400 için bomba açıklama! Test aşamasına gelindi