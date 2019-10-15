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İsraf edilen 750 milyar dolarla 820 milyon aç doyar

Dünyada her yıl ortalama 750 milyar dolar değerindeki gıdanın israf olduğunu ifade eden Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Ayşegül Selışık, "Dünyada üretilen gıdanın üçte biri israf oluyor. İsraf olan bu gıdanın dörtte biri ile 820 milyon aç insanı doyurabilirsiniz." açıklamasında bulundu.

15 Ekim 2019 Salı 11:07
İsraf edilen 750 milyar dolarla 820 milyon aç doyar

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Ayşegül Selışık, “Dünyada üretilen gıdanın üçte biri israf oluyor, israf olan gıdanın dörtte biri ile 820 milyon aç insanı doyurabilirsiniz” dedi.

Selışık, Elazığ’da katıldığı sempozyumun ardından yaptığı açıklamada, FAO verilerine göre dünya genelinde her yıl ortalama 750 milyar dolar değerindeki gıdanın israf olduğunu belirtti.

Öte yandan; 820 milyon kişinin açlıkla mücadele ederken, hemen hemen aynı sayıda insanın ise obeziteyle mücadele ettiğini aktaran Selışık, bunun endişe verici olduğunu kaydetti.

Gıda israfının tarladan başladığını vurgulayan Selışık, hasat yöntemleri, uygun olmayan saklama koşulları, aşırı tüketim ile tüketicinin gıdaya gereken değeri vermemesinin en büyük neden olduğunu dile getirdi.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 11:07
  1. Elazığ
  2. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Ayşegül Selışık
  3. israf
  4. açlıkla mücadele
  5. obeziteyle mücadele
  6. Gıda israfı

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