İsrafil’in suru dediğiniz sizin suskunluğunuzdur

Gürhan Gürses

16 yaşında Filistinli bir kız çocuğu vurulmuş yatıyor boylu boyunca Doğu Kudüs sokaklarında. Anne olan anlar bu acıyı, baba olan, kardeş ve arkadaş olan… Oysa iki milyar dindaşın var Semah, seni düştüğün yerde ayağa kaldıracak olan… Ama hepsi lal kesilmiş sana bu zulmü yapana karşı, hepsi sağır olmuş senin sesine, hepsi kör olmuş senin cansız yatan bedenine.

Asıl ölüm bu iki milyarlık güruhun sessizliğidir.

Affetme Semah!

Rabbe şikâyet et ümmetiz diyen sessizleri.

Rabbe şikâyet et, kardeşiz diyen şakşakçıları.

Ey Semah, hakkın huzuruna vardığında anlat buradaki sahipsizliğini. Peçene uzanan kirli ellerin nasıl da şımarık olduğunu ve bu şımarık ellere inecek hiçbir kılıcın olmadığını anlat. Zalimin hasmı olacağına hısmı olmayı tercih eden Müslümanları anlat, ahreti kazanacağına bu dünyayı kazanan sahtekârları anlat.

Senin yere düşen bedenin genelde bütün Müslümanların yere düşen bedenini temsil ediyor. Sana kurşun sıkan da zalimlerin kanlı elleridir. Seni vuran eli tutmayan eller kopsun! Seni vuran eli öpen dudaklar yarılsın!

Dünya şahit bu cinayete…

Müslümanlar şahit…

Hıristiyanlar…

Museviler…

Bu cinayete kimsenin ses çıkarmaması kabul edilir de Müslümanım diyenin ses çıkarmaması kabul edilemez.

Bizim suskunluğumuz zalimlerin kükremesi demektir.

Bizim yerlerde sürünüyor olmamız onların ayağa kalkmasına vesiledir.

Semah Mübarek, 16 yaşındadır. Okul dönüşü peçesini açmadı diye vuruldu. Ayağa kalkmaktan aciz İslam ülkeleri neredesiniz? Duydunuz mu bir kınama? Bir tavra şahit oldunuz mu? Bir misillemeye…

Semah’ın yerde yatan cansız bedenine dahi silah doğrultan bir zihniyete nasıl tepki göstermez geride kalan insanlar? Çantasını açıyorlar, peçesini… Kitaplarını karıştırıyorlar Semah’ın. Kop kıyamet neyi bekliyorsun? Üfle sur vakti gelmedi mi?

Bir ah çeksem İsrail yıkılır mı?

Bir kahretsem İsrail mahvolur mu?

Hayır hayır bir seyretsem katledilen Müslümanı…

İşte o zaman âlem sele verilir.

Garkad ağaçları çoğalıyor.

İsrail kendi cehennemini inşa ediyor işin ilginç yanı Müslümanlar da bunu kendi cenneti kabul ediyor. İsrail’in cehennemine odun olduğunu bilmeyenler! Onların cehennemine ateş taşıdığını idrak etmeyen zavallılar! Taraf olduğunuz katilinizdir, bertaraf olmanız da yakındır.

Siz hiç katiline âşık olan bir maktul gördünüz mü?

İpini çeken cellada gülümseyen bir ümmete şahit oldunuz mu?

Kendisini vuran eli öpen, tekmeleyen ayağı silen, söven dili öven…

Susun, İsrafil’in suru dediğiniz sizin suskunluğunuzdur.

Müslümanlarla Yahudiler çarpışmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Yahudiler taşın, ağacın arkasına saklanacak bunun üzerine o taş o ağaç Yahudi’yi kovalayan kimseye: “Ey Müslüman arkamda bir Yahudi var, gel onu öldür!” diyecek. Sadece Garkad ağacı bir şey söylemeyecek; çünkü o Yahudilerin ağaçlarındandır. Hadisi geldi aklıma. Bugün Garkad ağacı Müslümanım diye geçinenlerdir. Yahudilerin arkasına saklandıkları Müslümanlardır.

Vurun ulan vurun!

Ama vurdukça da bunu iyi bilin:

Öldükçe çoğalacağız; tek öleceğiz ama çok doğacağız.