Son bir haftadır koronavirüs tedavisi gören Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, hastaneye kaldırıldı.

Kışla sosyal medya hesabından, "Kıymetli dostlar, Covid-19 tedavimin yedinci gününde doktorlar hastaneye yatmamı uygun gördü. Arayanlara, mesaj atanlara çok teşekkür ediyorum, maalesef telefonlara cevap veremiyorum. Dualarınızı beklerim" paylaşımında bulundu.

İsrafil Kışla kimdir?

İsrafil Kışla, 10 Mart 1959'da Artvin'in Şavşat ilçesinin Meydancık köyünde dünyaya geldi. İsrafil Kışla ilk ve orta öğrenimini doğduğu köyde, lise eğitimini ise Trabzon'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi aynı bölümde yüksek lisans ve ardından doktorasını tamamladı. Uzun yıllar İlim Yayma Cemiyeti'nin Genel Müdürlüğü görevini yürüten Kışla, aynı zamanda birçok sivil toplum kuruluşunda yönetim kurulu üyeliği yaptı. Halen İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkan Yardımcılığı göreviyle İlim Yayma Cemiyeti yönetiminde yer almaktadır. 2011 ve 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 tarihlerinde yapılan seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Artvin milletvekili seçildi.

2018 yılının Haziran ayında yapılan genel seçimleri için milletvekili adaylığı için başvuru yapmadı.