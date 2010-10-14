İsraf durursa askerlik de düşer

TSK’nın çalışmalarını önemsediğini belirten Evirgen, ancak daha öncelikli konunun, askere alınanların ihtiyaca uygunluk ve verimliliği olduğunu söyledi.



“ÖNCE BU İSRAF MASAYA YATIRILMALIDIR”



65 bin ile 184 bin arasında değişen askerin orduevleri, askeri gazinolar, kamplar, lojmanlar gibi sosyal tesislerde görevlendirildiğini, dolayısı ile bunların milli savunma hizmetine doğrudan bir katkılarının olmadığına dikkat çeken Evirgen, birçok devletin ordusundaki asker miktarının bile TSK’nın sosyal tesislerde görevlendirdiği rakam kadar olmadığını hatırlattı. Evirgen, “Asgarisi bile muazzam bir sayı olan bu kadar insanı yedir, içir, giydir, eğit, yatır ve daha birçok şey için masraf et. Üstelik bu binlerce insanın sevk ve idaresi için de birçok rütbeli personeli buralarda görevlendir. Sonra da terörle mücadele için asker yetmediği, askerlik süresinin fazla olmadığı ve herkesin tek tip askerlik yapmasının daha doğru olacağını savun. Önce bu israfı masaya yatırmalıyız. Milli Savunma hizmetinde insan kaynağından etkin ve verimli şekilde istifade etmek esas olmalıdır” diye konuştu.



TSK’YA YOL HARİTASI



“Çoğunlukla general, subay, astsubayların istifade ettiği söz konusu sosyal tesislerin envanteri çıkarılmalıdır” diyen Evirgen çözüm önerilerini şöyle sıraladı: “Her tesisin bütün giderleri ve bu giderlerin karşılandığı kaynaklar açıklanmalıdır. Gerçekçi bir hesap yapılırsa; buralarda ‘vatan görevini’ yapan bir askerin aylık maliyetinin asgari ücretten fazla olduğu görülecektir. Her türlü kaynak ve gayret israfını önledikten sonra, dış reel politik koşullar da dikkate alındığında, bugünkünden daha kısa bir askerlik süresi ortaya çıkacaktır. Bir de askere giden gençlerimizi olabildiğince, eğitimlerine, yeteneklerine, uygun şekilde değerlendirdiğimizde askerlikle ilgili tartışmalar asgariye inecektir. Yapılacak ilk iş sosyal tesislerde berber, bayan kuaförü, müzisyen, garson, aşçı, resepsiyonist, çaycı, tatlıcı, lostra, kasiyer, şoför, otel kat görevi, ütücü, çamaşırcı, nöbet vb. daha pek çok hizmeti yürüten askerlerin kıtalarına dönmesini sağlamaktır. Mevcut durum ve yapı içinde ihtiyaç duyulan personelin karşılanması maksadıyla alınması gereken ilk ve acil tedbir bu olmalıdır. Bu hizmetlerin sivillerden karşılanması ayrıca istihdama da katkı verecek bir çözümdür.”