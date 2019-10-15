0553 313 94 23

İsraf diye Yenikapı şovunu yapan Ekrem İmamoğlu'ndan büyük vurgun

Seçim döneminde ve 23 Haziranın ardından israf şovu yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,İstanbul’da yaşanan depremi bahane edip, ihale duyurusuna bile çıkmadan ‘acil ihtiyaç’ kapsamında adrese teslim 1 milyon liralık araç aldı. Devamında da 140 adet araç için yeni bir ihale yayımladı.

15 Ekim 2019 Salı 17:32
İsraf diye Yenikapı şovunu yapan Ekrem İmamoğlu'ndan büyük vurgun

‘İsraf’ iddiasıyla Yenikapı’ya hizmet araçlarını çektirip şov yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, önce İstanbul’da yaşanan depremi bahane edip, ihale duyurusuna bile çıkmadan ‘acil ihtiyaç’ kapsamında adrese teslim 1 milyon liralık araç alımı yaptı. Ardından da 140 adet araç için yeni bir ihale yayımladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eylül ayında ‘israf’ bahanesiyle Yenikapı’ya çektirdiği araçlarla ilgili “Bunlar fazla. İsraf olmasın diye bu araçları kullanmayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

O çıkıştan sadece birkaç gün sonra İETT üzerinden araç kiralama ihalesine çıkılmış ve bu durumun gündeme gelmesi üzerine apar topar iptal edilmişti.

26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul’da paniğe neden olan depremle birlikte hem Megakent’in hem de Türkiye’nin gündemi değişti.

Deprem konuşulurken ihaleye çıkıldı

Depreme karşı alınacak önlemler ve hasar tespit çalışmaları yapılırken İBB, aynı gün apar topar araç kiralama yoluna gitti.

“Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” maddesinden yararlanarak gerçekleştirilen ihalede, 1.152.810 TL karşılığında 3 aylığına araç kiralandı.

Kiralanan araçların adeti ve niteliği, ihale şartnamesi oluşturulmadan alım yapıldığı için gizemini koruyor.

Yetmedi 140 araç daha talep edildi

Deprem gündeminin gölgesinde kalan bu gelişmenin ardından söz konusu araç alımını yeterli görmeyen İBB yönetimi, 140 araç daha kiralamak için ihaleye çıktı.

8 Ekim 2019 tarihinde duyurusu yapılan araç kiralama ihalesi, 13 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. İhale kapsamında, farklı tip ve modellerde tam 140 araç kiralanacak. Kiralanması planlanan araç tiplerinden 1. kategoride yer alan 18 adet için talep edilen özellikler dikkat çekiyor. (Yenişafak)

24 adet özellik aranan araçlarda talep edilen özellikler başlıca;
-Hız sınırlayıcı-hız sabitleyici
-Anahtarsız giriş ve çalıştırma
-Elektrikli el freni
-En az 8 inç dokunmatik ekran
-17 inç alüminyum alaşım jant

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 17:32
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

  • AhmetAhmet12 dk önce
    Ağa babasından almış,diyet ödüyor, daha da ödeyecek.
  • Kibir Kibir 48 dk önce
    Ak parti biraz kibrinden ödün verebilseydi bu millet kızıp bu basite oy vermezdi bu basitinde kuyruğundan tutar atar zamanıgeldiğinde.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Terör örgütü YPG/PKK, yine sivillere saldırdı
  1. Terör örgütü YPG/PKK, yine sivillere..
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekat sonrası..
  3. 2020 asgari ücret zammı ne zaman..
  4. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye'ye..
  5. Avrupa ülkesinden UEFA'ya küstah..
  6. Merkel'den küstah Türkiye açıklaması
  7. Ardahan’da deprem son dakika kaç..
  8. ABD askeri ile Esed rejimi karşı..
  9. Avusturya'da aşırı sağcı siyasetçiden..
  10. CHP basına kapalı toplanıyor
  11. Evde bakım maaşı ne kadar? Evde bakım..
  12. Denizlispor Fenerbahçe maçı ne zaman..
  13. ATO’da alkol rezaleti bitmiyor!..
  14. Ankaragücü Beşiktaş maçı ne zaman saat..
  15. İşte Türkiye'ye silah satışını..
  16. Trabzonspor Gazişehir maçı ne zaman..
  17. İsraf diye Yenikapı şovunu yapan Ekrem..
  18. Münbiç'ten acı haber! Sayı 2'ye yükseldi
  19. Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman..
  20. Ölen birisinin aylığı nasıl alınır?..
Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
Türkiye'yi kınayan bildiriye imza atan ülkeden ilginç çıkış: İmza attık ama...
Türkiye'yi kınayan bildiriye imza atan ülkeden ilginç çıkış: İmza attık ama...
Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
Salon ayağa kalktı! "Savaş yoktur İt ve çakal temizleme operasyonu vardır"
Salon ayağa kalktı! "Savaş yoktur İt ve çakal temizleme operasyonu vardır"
Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu

Günün Karikatürü

15 Ekim 2019
Tüm dünyaya duyurdular: Türkiye'ye hava savunma sistemi gönderebiliriz
Tüm dünyaya duyurdular: Türkiye'ye hava savunma sistemi gönderebiliriz
Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur
Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur