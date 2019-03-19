İşportacılar olarak çözüm bekliyoruz!..

Lütfü Caner

Türkiye’nin sessiz yığınları: 5 buçuk milyon işportacı adına: Cumhurbaşkanımız, Sayın Erdoğan’dan ve İstanbul Belediye Başkan adayı Sayın Binali Yıldırım'dan sorunlarımıza çözüm bekliyoruz...

Türkiye’de 5 buçuk milyon işportacı demek, her işportacı ailede ortalama 5 veya 6 nüfus olarak düşündüğümüz de, bu rakam ortalama Türkiye de 30 milyon civarında bir nüfus demektir..

Yalnız İstanbul’da 1.5 milyon civarında işportacı olduğu söyleniyor...

Her işportacı ailede ortalama 5 nüfus olarak düşündüğümüzde; bu İstanbul’daki 1.5 milyon işportacı insan İstanbul’da yalnız 4 milyonun üzerinde bir nüfus demektir...

Evet, 31 Mart seçimleri yaklaşırken, Türkiye’de sayıları 5 buçuk milyon civarında oldukları söylenen işportacı ve seyyar satıcılar, R.Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım’dan sorunlarına çözüm bekliyorlar... Yıllardır hiçbir iktidar sorunlarımıza çözüm aramadı, ancak bu sorunu belediye zabıtasının yasaklayıcı tavır ve insafına bıraktılar.. Zabıta memurlarının da bu insanları adeta toplumdan tecrit edercesine yasaklayıp yok saydıklarını her gün basın ve televizyonlarda izliyoruz... Bu yılların kader mahkumu işportacı insanların da, bir ailelerinin olduğu, kira, elektrik, su parası, doğalgaz, Ptt, sağlık sorunları ve ailelerinin geçimlerini sağlamak zorunda oldukları hiç düşünülmeden, belediye zabıtalarının zaman zaman cadde ve sokaklarda bu insanlara nasıl davrandığını milletimiz zaman zaman basın ve televizyonlarda sık sık izlemektedir... Elbette ki bu insanların imkanları olsaydı, bu insanlar sokaklarda işportacı olarak bu duruma asla ve asla düşmek istemezlerdi...

Fakat ne yazıktır ki, Türkiye’de geçmişte başarısız bazı siyasi iktidarların başarısız politikaları ve icraatları neticesinde, geçmişte hiçbir iktidar bu insanların sorunları ile ilgilenmemiş ve bu işsizler ordusu yıllarca her gün böyle çoğalarak büyümeye devam etmiştir...

Ülkemizde yıllardır eğitimleri ve tahsilleri yeterli olmayan, yaşları ilerlemiş, meslekleri olmayan, maddi imkanlardan yoksun bu insanlar geçimlerini sağlamak için ancak cadde ve sokaklarda işportacılık ve seyyar satıcılık yaparak geçimlerini sağlamaya çalışmaktadırlar...

Eğer, bugün gelişmiş Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, devletimiz ve belediyelerimiz kademeli olarak bu insanlara bir çözüm bulmaya çalışsaydı; bugün Türkiye’de 5 buçuk milyon işportacı asla olmazdı... Maalesef BELEDİYELER, bu insanları Osmanlı’dan kalma belediyecilik yasaları ile zabıta memurlarının eline (jop ve sopa) verip bu insanları sokaklarda kovalamak, mallarını kırıp dökmek ve yasaklamaktan başka bir çözüm aramadılar... Devlet işsizlik, geçim sıkıntısı ve çaresizlikten dolayı, sokaklarda geçimini sağlamaya çalışan bu insanlarla mutlaka barışmak zorundadır...

Belediyelerin bölgelerinde var olan mevcut imkanlar dahilinde, bu insanların yerel yönetimler tarafından kayıt altına alınıp düzenli çalışmasını sağlamak demek, bu işsizler ordusuna önemli bir derecede istihdam imkanı sağlamak demektir ve ayrıca belediyelere işgaliye ve kira geliri demektir...

Evet, işin diğer önemli bir yanı ise, sık sık söylediğimiz gibi, bu insanlar belediyelerin izni dahilinde düzenli olarak bir süre çalışıp bir iş yeri kuracak kadar maddi bir imkan elde ettikleri zaman, işportacılığı terk ederek, kendilerine doğru dürüst sosyal güvenceli ve kayıt altında bir dükkan veya küçük de olsa bir iş yeri kurmaktadırlar... Çünkü hiç kimse sokaklarda sağlıksız ve tüm sosyal güvencelerden yoksun işportacılıkla ömrünü tüketmek istemez...

Onun için (İş Kor Der) olarak Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a tarafımızdan, 1994 yılında sunulan ve kabul gören (İşporta Islah Projesi) kapsamında uygun görülen proje: işportacıların yavaş yavaş sokaklarda azalması demekti.. Fakat o dönemde Sayın Erdoğan’ın görevden alınması ile bu proje maalesef yarım kaldı...

Bugün Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinde, işportacılar kayıt altında ve devlet güvencesinde düzenli olarak çalışmakta ve Avrupa’da her yıl işportacılık sokaklarında yok olmaktadır... Peki Türkiye neden bunu başaramıyor ve bu milyonlarca insanla neden barışık değildir? İşte bu sorunun cevabı mutlaka devletimizin ilgilileri tarafında ciddi bir şekilde irdelenmelidir...

Oysa ki 1994 yılında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen dönemin İstanbul Belediye Başkanı R. Tayyip Erdoğan, Belediye Başkanlığı döneminde, bu sorunla ilgili ciddi çalışmalar başlattı.. Kısa adı (İş. Kor.Der.) olan İstanbul İşportacılar Koruma Derneği eski başkanı olarak, o dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafında kabul gören (İşporta Islah Projesi ve İstihdam) kapsamlı bu proje, 1994 yılından 1997 yılına kadar devam etmiş ve çok önemli sonuçlar elde edilmişti... Bu sorunla uzun yıllar uğraşan (İş. Kor. Der.) Başkanı Lütfü Caner olarak, “Türkiye’de 17 yıl gibi kısa bir zamanda Türkiye’nin devasa sorunlarına çözüm bulan Cumhurbaşkanımız Sayın R.Tayyip Erdoğan’ın, bu soruna da çözüm bulacağını kesinlikle inanıyoruz... Cadde ve sokaklarda, kar, kış, yağmur, çamur da demeden, sağlıksız koşullarda bütün sosyal güvencelerde yoksun geçimlerini sağmamaya çalışan bu milyonlarca sessiz yığınların imkanlar dahilinde (İşportacıları Islah ve İstihdam Projesi) kapsamında kayıt altına alınıp istihdama kazandırılması işsizliğe önemli bir çözüm olacaktır...

Yeter ki Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın zamanında uygun gördüğü bu proje yeniden uygulanmaya konulsun...

Çünkü bu proje, Türkiye’de önemli derecede bu çaresiz insanlara istihdam demektir...

1994 yılında bu proje İstanbul büyükşehir belediyesi tarafında uygulandı ve önemli bir başarı sağlandı.. Fakat maalesef bilindiği gibi, dönemin İstanbul Belediye Başkanı Sayın R. Tayyip Erdoğan görevden alınınca, bu proje maalesef raflarda kaldı...

O dönemde bu projenin başında görevli Dernek Başkanı Lütfü Caner olarak şu önemli açıklamada bulunmak istiyorum:

“( İŞ Kor. Der) olarak iddia ediyoruz: 1994 yılında dönemin Belediye Başkanı Sayın R. Tayyip Erdoğan’ın uygulamaya çalıştığı bu projenin yeniden uygulanmaya konulması halinde, İstanbul ve Türkiye’de cadde ve sokaklarda kayıtdışı olarak zor şartlarda her gün polis ve zabıta ile karşı karşıya gelen bu yüz binlerce seyyar ve işportacılar, belediyelerin bölgelerinde var olan mevcut imkanlar dahilinde önemli bir bölümü kayıt altına alınacak ve bu insanlar belediyelere işgaliye ve kira verecek ve insanca devlet güvencesinde bir yaşama kavuşacaklardır...

Onun için bu kader mahkumu insanlar biz işportacılar da, artık insanca yaşamak istiyoruz ve bu cadde ve sokaklarda kurtulmak istiyoruz... İşte bu nedenle sokakların sesiz yığınları biz işportacılar: son 17 yılda, Türkiye’nin devasa sorunlarına çözüm bulan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul başta olmak üzere; Türkiye’de imkanlar dahilinde işportacıların sokaklarda kurtulması içinde çözüm bulacağına inanıyor ve Sayın Cumhurbaşkanımız ve İstanbul Belediye Başkan Adayı Sayın Binali yıldırımdan sorunlarımıza çözüm bekliyoruz!