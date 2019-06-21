İspendere İçmelerine ziyaretçi akını

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İspendere İçmeleri’nde incelemelerde bulundu. Başkan Güder, ağırlıklı hafta sonu olmak üzere günlük binin üzerinde vatandaşın şifa aramak ve piknik yapmak üzere İspendere İçmelerine geldiğini belirterek, “İspendere İçmeleri, Malatya adına yakışır ve yaraşır bir şekilde dizayn edildi” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, beraberinde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Sağlam ve teknik ekip ile birlikte İspendere İçmeleri’nde kalan yüzde 5’lik çalışmaları yerinde inceleyip, şifa aramak ve piknik yapmak üzere gelen vatandaşlarla sohbet etti. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında da eğitim üssü konumunda olacak olan İspendere İçmeleri’nde yüzde 5’lik bir çalışma alanının kaldığını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bugün belediye başkan yardımcılarımız başta olmak üzere teknik heyetimizle beraber İspendere’mizi ziyaret etmiş olduk. Kanyon kısmımız vardı, o kısımla ilgili gerek valilik nezdinde olsun, gerek bakanlık nezdinde girişimlerimiz vardı. Sayın valime teşekkür ediyorum.Kanyon bölgesini rehabilite etme anlamında kendisi ile görüşmelerimiz olmuştu. Bu görüşmelerin YİKOP tarafından düzenlenip Battalgazi Belediyemiz ile beraber milletimizin istifadesine sunulması bakımından görüşmelerimiz olmuştu. Valimiz de bu çalışmaya olumlu yanıt verdiler. Bugün arkadaşlarla beraber burada yüzde 5’lik bir eksikliğimiz vardı” diyerek, yüzde 5’lik çalışmanın da en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Vatandaş akının her geçen gün arttığını belirten Başkan Güder, “Belki öncesinde buraya gelen ziyaretçi sayısı biraz daha az miktardaydı. Çünkü bura rehabilite edilmemişti. Ama Battalgazi Belediyesi, buraya el attıktan sonra, burayı rehabilite etme adına çalışmalara başladıktan sonra, gerçekten böyle etrafın güzelleştiği, insanların daha fazla uğrak bir yeri haline geldiğini görmüş oluyoruz. Bugün buradaki yetkili arkadaşlarla yapmış olduğumuz görüşmede, ortalama günde bin bin 500 civarında insanın özellikle hafta sonları sayının daha fazla artarak burada gelip, sadece şifalı suyu içme adına değil, en zamanda piknik yapıyorlar. Bizde buraya gelen insanların daha rahat vakit geçirebilmeleri, en azından oluşan streslerini burada dağıtabilmeleri adına belediye olarak elimizden gelen çabayı, gayreti sarf ediyoruz. Şuan mühendis arkadaşlarımız orayla ilgili ihtiyaçları beraber yerinde incelemiş olduk. Bu ihtiyaçlarımızı da kısa sürede giderdikten sonra, daha güzel bir mekan haline getireceğiz. İnşallah insanların istifadesine sunacağız. Özellikle şifa arama açısından buraya gelen kardeşlerimiz, sularımızı zaten belli noktalarda toplamışız, hem kanyon bölgesinde gezerek orada kendi doğal kaynağından suyu alarak içiyorlar şifa bulma adına. Tabi burada özellikle böbrek rahatsızlığı başta olmak üzere, sindirim sistemine iyi geliyor. Bu yönü ile herhangi bir sorunumuz, sıkıntımız yok. Yine orada oluşan çamur alanları var, burada ağır minerallerin olması bakımından,sular akarken bir tortu oluşmuş oluyor. Bu tortu sayesinde de, insanlar özellikle cilt hastalıkları bakımından problemleri var ise, çamuru alıp sürüp tedavilerini tamamlamaya çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

Başkan Güder, ailelerin rahatlıkla gelip hem şifa arayabilecekleri, hem de piknik yapabilecekleri bir ortamın olduğunu belirterek, “Burada bir restorantımız var.Bir haftaya kadar eksikliklerini gidererek restorantımız da faaliyete girecek. Biz bu bölgeyi inşallah Malatya’ya, hem sağlık turizmi, hem de insanların istirahat bölgesi olma bakımından tüm çalışmalarımızı bitirme aşamasına getirdik. İspendere’miz gerçekten Malatya adına yakışır ve yaraşır bir şekilde dizayn edildi. İnsanlarımız buraya rahatlıkla gelip, burada gerek lokantada ihtiyaçlarını karşılayabildikleri gibi, diğer ihtiyaçlarını da buradaki kasabımızdan, marketimizden temin edip, burada pikniklerini yapabilirler. Kilometrelerce yürüyebilecekleri yürüyüş alanlarının olması, diğer taraftan çocuklar için bisiklet yollarının olması, çocuk parkının olması, çocukların da vakit geçirmeleri açısından güzel bir mekan olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.