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'İspatlayana 50 bin TL vereceğim' dedi! Linç kampanyası başlatıldı

Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan, 350 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirterek sosyal medyada teorisine karşı linç kampanyası başlatıldığını söyledi.

11 Mart 2019 Pazartesi 11:26
'İspatlayana 50 bin TL vereceğim' dedi! Linç kampanyası başlatıldı

Düz Dünya Derneği Başkanı Özkan, sosyal medya platformlarında kendisine hakaret ettiğini ileri sürdüğü yaklaşık 350 kişinin paylaşımlarını içeren ekran görüntülerini dosyalayıp, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.

Suç duyurusunda bulunduğunu kaydeden Özkan, 'düz dünya' teorisine karşı sosyal medyada linç kampanyası başlatıldığını savundu.

Hukuk mücadelesini sürdüreceğini dile getiren Doğukan Özkan, "Biz doğru düzgün fikirlerimizi savunuyoruz; ancak bizimle savaş içerisindeler. Bu neyin savaşı? Düzgün tartışacak olan varsa derneğimizin adresi belli. Madem bu kadar zekisiniz çıkın, teori üzerinde tartışalım. 1 yıldır bunu söylüyorum. Dünyanın küre olduğunu ispatlayana 50 bin TL para ödülü vereceğimi söylemiştim. 'Cahil' diyorlar, okuduğumuz okula kadar sövüyorlar. Mahkemeye vereceğimi defalarca söyledim. 'Versen ne olacak ki?' dediler, hukukla bile dalga geçtiler. Bu kadar agresif olmaya ne gerek var? 1 senedir gayet bilimsel olarak 'düz dünya' teorisini anlatıyoruz; ancak ağza alınmayacak küfür ve hakaretlerle karşılaşıyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 11:26
  1. Adana
  2. Düz Dünya Derneği Başkanı Özkan

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  • arifarif54 dk önce
    Ay tutulmasında ayın üzerinde bir çizgi mi görüyorsun kardeşim sen?? Alabilir miyim 50 bin liramı? Teşekkürler...
  • SelimSelim54 dk önce
    Adamlar Mars a adam göndermeye çalışıyor bizimkiler dünyanın düz olmadığını ispatlayın ile uğraşıyor.
  • sukrusukru1 sa önce
    Abdullah,Kuran'da hangi ayette dünya düz yazıyor açıklada bizde öğrenelim.Kuaranda senin nasıl yaratıldığın ve günü geldiğinde parmak uçlarının bile aynı yaratılacağını yazıyor ama tepsi gibi düz dünyayı duymadık.
  • fahrifahri1 sa önce
    ulan aklınız yok yok ,gözünüzde mi yok adamlar çıkmış resim çekmiş resmi gözünüze sokmuş kör olmuşsunuz
  • ali usta ali usta 1 sa önce
    hepsi yalan dünya öküzün boynuzlarında genişlemekteinanmayan kurana baksın
  • beyinsizler duz dunyada yasarbeyinsizler duz dunyada yasar2 sa önce
    duz dunyayi amerikada baslattilar cunku bozuk kitap incilde oyle soyledigi icin, orta cagda avrupada insanlar yakiliyordu dunyanin duz olmadigina inanildiginda veya iddia edildiginde, yuzlerce astronaut, cosmonaut on binlerce satellite, uydular, gun batimi, dogumu mevsimlerin olusmasi, hava durumunun olusmasi hep dunyanin kure olmasiyla olan seyler, bu dangalak ya kendini gizleyen bir msiyoner bozuntusu yada cok aptal bir mal
  • abdrhmnabdrhmn2 sa önce
    yahu başka işin yokmu bu güne kadar bu milletler bilim adamları ülkeler salakmıydı senmi akıllı çıktın. deli çokbir sen eksiktin tamamlandı başka delilere yer yer kalmadı.
  • AbdullahAbdullah2 sa önce
    Kuran'da dünya düzdür yazıyor beyler. Konu kapanmıştır. Bilim, yanlışını er geç anlar.

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