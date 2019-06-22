"İspat etsin, AK Parti adına özür dilemeye hazırım"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Afedersiniz eğer, 'İtlik yapmıştır.' diyorsan, kalk milletten özür dile. Bu kadar mı zor? İnşallah bunun cevabını, mahkeme önünde verecek. 'Basitlik yapmıştır.' dediğini ispat etsin, ben AK Parti adına özür dilemeye hazırım." dedi.

Kurtulmuş, Yaşam Vadisi'nde Beylikdüzü Seçim Final Programı'nda, bir seçim çalışmasının daha sonuna gelindiğini, yarın sözün, kararın ve yetkinin millette olduğunu söyledi.

Milletin sözünün üstüne söz söylemediklerini ve bu ülkede de milletin sözünün geçmesini istediklerini aktaran Kurtulmuş, "O yüzden her zaman sandıktaki milletin iradesine inandık ve bugünlere kadar geldik. İstanbul'da 31 Mart'taki seçimde oluşan sorunları hep birlikte gördük. İstanbul seçimlerine yurt dışı da burnunu soktu ve 'Bu yenilenme işi nereden çıktı?' dedi. YSK seçimlerin yeniden yapılması kararını verince, dünya ayağa kalktı, kızılca kıyamet koptu. Size ne, niye karışıyorsun, niye İstanbul seçimi ilginizi çekiyor? Avrupa'da seçim yenilenince demokrasi, Türkiye'de olunca demokrasi olmuyor." diye konuştu.

Türkiye'nin F-35, S-400 meselesi ve Doğu Akdeniz'deki sorun gibi konularla uğraştığını hatırlatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye üzerine yüklenen bu yüklerle mücadele etmeye çalışıyor. Niye Türkiye'nin üzerine bu kadar geliyorlar, niye İstanbul seçimleriyle bu kadar ilgileniyorlar, mesele ortadadır. Bu beyler, alıştıkları gibi kendileri ne isterse orada duracak bir Türkiye istiyorlar. Bu beyler, Türkiye'nin yürüyüşünün önünü kesmek, güçlü Türkiye ilkesinden Türkiye'nin vazgeçmesini sağlamak için bütün imkanlarıyla 23 Haziran seçimlerine yükleniyorlar. Türkiye, güçlü yürüyüşüne devam edecek. Bu beylerin istediği de 23 Haziran seçimlerini bir fırsat bilerek, AK Parti'yi geriletmek. Ancak İstanbul halkımız, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a, AK Parti'ye, Binali Yıldırım'a ve Türkiye'nin geleceğine sahip çıkıyor.

'İstanbul'da iki adayı kıyaslar mısınız?' derseniz, Binali Bey'e hakaret olur. Adam ıslak sabun gibi tutuyorsun, elinden kayıyor. Beylikdüzü'nde başka bir yerde konuşurken bir arkadaş, 'Dikili bir taşı yok.' dedi. Ben de 'Dikili bir taşı var.' dedim. Adama, 'Güleceksin, kucaklayacaksın, sempatik görüneceksin, ne söylerlerse kızmayacaksın.' demişler. İyi gidiyordu ama Ordu Havalimanı'nda ufacık bir mesele ile karşılaşınca sırları döküldü, yüzündeki maskesi düştü. Afedersiniz eğer, 'İtlik yapmıştır.' diyorsan, kalk milletten özür dile. Bu kadar mı zor? İnşallah bunun cevabını, mahkeme önünde verecek. 'Basitlik yapmıştır.' dediğini ispat etsin, ben AK Parti adına özür dilemeye hazırım."

Numan Kurtulmuş, İstanbulluların hizmeti seçeceğini vurgulayarak, "İstanbul dünyanın en büyük şehri olma yolunda yarın start verecek ve Binali Yıldırım'ı bir büyük uzun koşucu olarak yola çıkarmış olacak." dedi.



