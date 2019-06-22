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Isparta’nın ‘Altın rezervleri’ depolarda alıcılarını bekliyor

Dünya gül yağı ihtiyacının yüzde 65’lik kısmını tek başına karşılayan Isparta’da gül sezonunun bitimine sayılı günler kala üretilen altın değerindeki gülyağı rezervleri de depolardaki yerini aldı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 09:48
Isparta’nın ‘Altın rezervleri’ depolarda alıcılarını bekliyor

Dünya gül yağı ihtiyacının yüzde 65’lik kısmını tek başına karşılayan Isparta’da gül sezonunun bitimine sayılı günler kala üretilen altın değerindeki gülyağı rezervleri de depolardaki yerini aldı.


Bu yıl yaklaşık 14 bin ton rekolde bulunan gülden üretilen gül yağının, yurtdışı bağlantıları ile satış fiyatının ortaya çıkmasının ardından üreticinin ürettiği gül fiyatının netleşeceğini kaydeden Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, “Bizim altınımız gülyağımızdır. Şu anda bizim altın rezervlerimiz hazır, alıcılarını bekliyor” dedi.


Mayıs ayı başında hasat edilmeye başlanan gülde sezon sonuna yaklaşıldı. Kentte bu yıl toplanan yaklaşık 14 bin ton ağırlığındaki gül çiçeği, fabrika ve kazanlarda kaynatılarak mamule dönüştürüldü. Isparta’da yoğunlukla üretilen gül yağı, depolara konularak, alım yapacak olan endüstriyel üreticilerini bekliyor.


Selçuk: “Bu yıl yaklaşık 14 bin ton civarında bir gül hasadımız oldu”


Hasat sonuna yaklaşılırken gül yağı ve fiyatlandırma hususunda İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri’ne açıklamalarda bulunan Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, “Dünyanın gül yağı ihtiyacını yüzde 65 oranın Isparta olarak biz karşılıyoruz. İlimizde gül üretim sezonunun sonuna geldik. Çok şükür kazasız belasız bir sezon geçirdik. Biraz yağmur ve dolu hadiselerimiz oldu ama yine de Allah’a şükür güzel bir sezon geçirdik. Bu yıl yaklaşık 14 bin ton civarında bir gül hasadımız oldu. Bu üretilen ürünler Türk ortaklı bazı yabancı menşeili fabrikalar ve Gülbirlik’e verildi.


Gülbirlik, gül yağı satışı için ilerleyen yurt dışı bağlantıları kurarak, gül çiçeği fiyatı açıklanıyor. Bu da gerekli satış işlemleri yapıldıktan sonra gülün alım fiyatı ortaya çıkıyor. Bizim esas aldığımız kurum olan Gülbirlik’in fiyatıdır. Başka firmalar da gül alımı yapıyor ama Gülbirlik fiyatı esas alınır” dedi.


“Üretilen gülyağı ve mamul satışına göre gül çiçeği fiyatı açıklanıyor”


Üreticinin, henüz fiyat belli olmadan, bahçeden topladığı gülünü Gülbirlik’e teslim ettiğini ve net fiyatın gül yağı satışı sonrasında ortaya çıktığını anlatan Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, “Üretilen gülyağının net satış fiyatı, yurt dışı bağlantıları yapıldıktan sonra ortaya çıkıyor. Gülbirlik firmamız ortaklı bir şekilde olduğu için bu şekilde bir yol izleniyor. Bazı özel firmalar direkt olarak kendileri 9-10 lira arasında üç aşağı - beş yukarı fiyat verebiliyor, zaten bu da dengeleniyor.


Fabrika yetkilileri kaç kilogram mamul ürettiyse, bunu yurtdışındaki farklı ülkelere, parfüm sanayi ile bağlantılarını kuruyorlar. Bağlantı kurulup, mamul satılıp, para hesaba geçtikten sonra net gül çiçeği alım rakamı ortaya çıkıyor” diye konuştu.


“Biz gülü, Isparta’nın altını olarak değerlendiriyoruz”


Gül çiçeğinden üretilen gül yağının mevsimsel şartlara göre verimlilik durumunu özetleyen Ziraat Odası Başkanı Selçuk, “Gülyağı üretiminde, havalar yağmurlu ve nemli giderse yaklaşık olarak 2.5 - 3 ton gül yaprağından 1 kilogram gül yağı çıkar. Ancak havalar kurak giderse, 4.5-5 ton arası gül çiçeğinden yaklaşık 1 kilogram gülyağı çıkar. Bunun için biz gülü, Isparta’nın altını olarak değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.


“Gülümüz, altından daha değerlidir, daha narindir”


“Altını, altın tozundan işlersiniz, günlerce veya yıllarca bekletebilirsiniz ama gül öyle değildir” diyerek açıklamalarını sürdüren Başkan Selçuk, “Gülü aynı gün işlemeniz lazım. Gül, aynı gün işlenmezse gül olmaktan çıkar ve direk çöpe gider. Gül, dalından koparıldıktan en geç 5-6 saat içinde kazanlara konulup, kaynatılması, işlenmesi ve mamule dönüştürülmesi gerekiyor. Gülün, bu şekilde altına göre daha da önceliği vardır. Gülümüz, altından daha değerlidir, daha narindir. Gül, dalında güzeldir derler, o atasözümüze de katılıyoruz ama işlenip mamul oluyor. Bizim altınımız gülyağımızdır. Şu anda bizim altın rezervlerimiz hazır, alıcılarını bekliyor” ifadelerini kullanıyor.


“Hem ülke turizmimize hem de çiftçilerimize farklı anlamda bir gelir kaynağı oluyor”


Gülün, gülyağı ve mamul üretiminden başka, turizme olan katkısına da dikkat çeken Selçuk ayrıca şu görüşlerde bulundu; “Başka ülkelerden turist olarak geliyor bu gülleri topluyorlar ve o havayı soluyorlar. Hem ülke turizmimize hem de çiftçilerimize farklı anlamda bir gelir kaynağı oluyor. Aynı zamanda buraya gelen turistler, ilimizin otel ve motellerinde konaklıyor, yemeklerini yiyor, yeni insanları görüyorlar”.


Selçuk son olarak gül üreticilerine, kente ve ülkeye yaptıkları katkılar dolayısıyla teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 09:48
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