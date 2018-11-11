Isparta'dan çok acı haber! Feci şekilde can verdi

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 21.00 sıralarında Karaağaç Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde Demirköprü yönüne seyreden 17 yaşındaki Osman Bekir Cazgır idaresindeki tescilsiz ve plakasız motosiklet, 4029.Sokak girişindeki kaldırıma çarptıktan sonra kontrolden çıktı. Savrulan çocuk ve motosiklet yaklaşık 50 metre boyunca kaldırım üzerinde sürüklendi. 17 yaşındaki talihsiz çocuk ise kaldırımda bulunan panoya başını çarpması sonucu feci şekilde can verdi. Durumun haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde 17 yaşındaki çocuğun öldüğünü belirledi.

Morga kaldırıldı

Olay yerinde gerekli incelemeler tamamlandıktan sonra talihsiz çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere cenaze nakil aracıyla Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morgu’na sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.