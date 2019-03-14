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Isparta’daki suç örgütü davası görülmeye başlandı

Isparta’da kurdukları 15 Temmuz İnisiyatifi Platformu Derneği ile kendilerini FETÖ ile mücadeleye adamış ve devletin yanındaymış gibi göstererek, ‘Çıkar amaçlı suç örgütü’ kurdukları iddia edilen 3’ü tutuklu 13 sanığın yargılanmasına başlandı.

14 Mart 2019 Perşembe 20:39
Isparta’daki suç örgütü davası görülmeye başlandı

Isparta’da kurdukları 15 Temmuz İnisiyatifi Platformu Derneği ile kendilerini FETÖ ile mücadeleye adamış ve devletin yanındaymış gibi göstererek, ‘Çıkar amaçlı suç örgütü’ kurdukları iddia edilen 3’ü tutuklu 13 sanığın yargılanmasına başlandı.


Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuklu sanıklar Ali Ç., Ercan M. ve Mehmet G. ile aralarında Isparta’da görev yapan eski emniyet müdürleri ile polislerin de bulunduğu tutuksuz sanıklar ve sanık avukatlar katıldı. Duruşma, güvenlik gerekçesiyle adliyenin konferans salonunda yapıldı.


Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandıktan sonra 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edilen iddianamede, eski kaymakam Mehmet G., eski gazeteci Ali Ç., iş adamı Nuri Ş., Muhammed M., Ercan M. ve polis memurları Bekir B., Nazmi E., Cengiz A. ve Cengiz G.’nin de aralarında bulunduğu 13 kişi sanık olarak yer aldı. Şüphelilerin ‘Silahlı suç örgütünü kurup yönetme, üye olma, görevi kötüye kullanma, iftira, yağmaya teşebbüs, dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme’ suçlarından cezalandırılması istendi.



“Hepsi hayal ürünü”


İddianamenin okunmasının ardından savunma kürsüsüne gelen tutuklu sanıklardan Ali Ç., savunma yapması istenmesi üzerine, “Neyi savunacağım? Siz sorun ben cevap vereyim, onların hepsi hayal ürünü. Ben 1991 yılından bu yana gazetecilik yapıyorum, 1 lira haram yemedim, çocuklarıma da yedirmedim” dedi.



“Bir örgüt varsa, bizi buraya getirenler bir örgüt oluşturmuştur”


Suçlamaları kabul etmediğini belirten tutuklu sanık Ali Ç., “Ben Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi devletin altına nifak sokmak isteyenlere karşı mücadele ediyorum. 2011 yılında FETÖ ile mücadeleye başladım. FETÖ’cüler gazetemi satın aldılar, borçlarımdan dolayı satmak zorunda kaldım. Bir ajansta muhabirlik yaptım. 15 Temmuz hain darbeden sonra tekrar bu kez sosyal medya üzerinden mücadeleme devam ettim” savunmasını yaptı.


Ali Ç. kendilerinin örgüt suçlamasıyla yargılandıklarına ise, “Bir örgüt varsa, bizi buraya getirenler bir örgüt oluşturmuştur” şeklinde yanıt verdi.


Mahkeme heyeti ayrıca, tutuklu sanığa tape kayıtlarında geçen konuşmalar, diğer sanıklarla ilgili bildiklerini sordu.



“Devlet içinde devlet kuranlarla mücadele ettik”


Tutuklu sanıklardan Ercan M. ise hakkındaki iddiaları reddederken, kendisinin hakarete ve iftiraya uğradığını iddia ederek, "Devlet içinde devlet kuranlarla mücadele ettik. Suçsuzum. Hakkımda iftira atılıyor" diye savunma yaptı.


Mahkeme heyeti ayrıca, müşteki sanık Nuri Ş.’ye şantaj yapmak üzere görevlendirildiği öne sürülen sanık Aleyna Ö.’ye de söz hakkı verdi. Mahkeme heyeti duruşmayı yarın 09.30’a erteledi.



Olayın geçmişi


Isparta’da kurdukları ’15 Temmuz İnisiyatif Platformu Derneği’ ile FETÖ ile mücadele ediyormuş gibi davranarak şantajla para aldıkları iddia edilen 12 kişilik örgütle ilgili 2018 yılında kamu davası açılmış, örgüt üyelerinin Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı ile direkt görüşüyormuş gibi davrandıkları, hedef aldıkları kişileri yaptıkları asılsız ihbarlar ve haberlerle itibarsızlaştırmaya çalıştığı iddia edilmişti. Örgütün hedef aldığı Isparta önceki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü hakkında 148 dakika içerisinde 30 ihbarda bulunduğu, yapılan ihbarlardan bir sonuç alınamayınca gazete, internet ve sosyal medya yayınları yapıldığı belirtilmişti. Örgüt üyesi olduğu öne sürülen sanıklardan, aralarında milletvekili, vali, emniyet müdürü, belediye başkanı ve rektörün bulunduğu çok sayıda kişi şikayetçi olmuştu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 20:39
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