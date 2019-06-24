Isparta’daki fuhuş operasyonunda 2’si kadın, 4 kişi yakalandı

Isparta’da Ahlak Şube tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda, para karşılığında fuhuş yapan 2 kişi ile yer temininde bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 4 kişi yakalandı. Ahlak Polisi, yakalanan şüphelileri ilgili işlemleri sonrasında Fuhuşla Mücadele Komisyonu’na sevk etti.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki fuhuş olaylarının önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı.

Aldıkları ihbarlar doğrultusunda harekete geçen Ahlak Polisleri, Isparta Kutlubey Mahallesi’nde (Kafeler Caddesi) bir apartman dairesinde, erkeklerle fuhuş yaptığı tespit edilen S.B. ve S.Ç. ile onlara yer temininde bulunduğu belirtilen H.K. ve R.K.’yi yakaladı.

Olayla ilgili adli işlem başlatılırken, fuhuş yaptığı tespit edilen şüphelilerin, gerekli işlemleri yapıldıktan sonra, ilgili tahkikat evrakının Fuhuşla Mücadele Komisyonu’na gönderileceği öğrenildi.