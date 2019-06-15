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Isparta’da“Gül Sesini Arıyor Ses Yarışması”

Isparta Belediyesi 2.

15 Haziran 2019 Cumartesi 15:14
Isparta’da“Gül Sesini Arıyor Ses Yarışması”

Isparta Belediyesi 2. Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarı ve 5. Dünya Güzel Koku Günü etkinlikleri kapsamında Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde “Gül Sesini Arıyor Ses Yarışması” düzenlendi. Bir süre önce ön elemeleri gerçekleştirilen ses yarışmasının finali renkli görüntülere sahne oldu. Birbirinden değerli şarkıların söylendiği gecede Tan Taşçı’nın Yalan eserini seslendiren Orkun Kahraman, bu yılın ses yarışmasının birincisi oldu.


Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde akşam programı saat 21.00’da Vatan Gurubu’nun seslendirdiği parçalarla başladı. Programın devamında Gül Sesini Arıyor Ses Yarışması’na geçildi. Isparta Belediye Başkan Yardımcıları Fahretdin Gözgün, Uğur Büyükçulcu ve belediye meclis üyeleri ile birlikte çok sayıda vatandaşın katıldığı ses yarışmasının finalinde 9 sanatçı yarıştı. Bir sanatçının özel nedenlerle katılamadığı yarışmada sahne alan ses sanatçıları birbirinden güzel eserleri meydanı dolduranlar için seslendirdi. Gecenin sonunda jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonrasında ses yarışmasının birinciliğini seslendirdiği Yalan parçasıyla Orkun Kahraman, ikinciliği Vazgeçtim parçasıyla Kübra Eker ve üçüncülüğü de İçimde Ölen Biri Var parçasıyla Mehmet Kağan Gürbüz elde etti.


Isparta Belediye Başkan Yardımcıları Fahretdin Gözgün ve Uğur Büyükçulcu tarafından dereceye girenlere çeşitli ödüller verilirken, tüm sanatçılara çeşitli hediye takdiminde bulunuldu. Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, ses yarışmasıyla cevherlerin gün yüzüne çıkarıldığını, dereceye girenlerin tespitinde zorlanıldığını söyledi. Gözgün, "Her bir ses ayrı güzel, sahne performansı hoştu. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.


Gecenin birincisi Orkun Kahraman’da yoğun katılımdan dolayı vatandaşlara teşekkür ederken, “Bu ödülü burada bulunan tüm yarışmacı arkadaşlarım ve Türkiye Cumhuriyetindeki bütün müzisyen kardeşlerim adına alıyorum, herkese teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulunurken, gecenin finali Yalan parçasının bir kez daha seslendirilmesiyle son buldu.


Gecede ayrıca çeşitli animasyon gösterilerine de yer verildi.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 15:14
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