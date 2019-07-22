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Isparta’da zehir partisine polis baskınında 7 gözaltı

Isparta’da narkotik polisinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, bir ikamette uyuşturucu kullandığı iddia edilen 7 şüpheli suçüstü yakalandı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:26
Isparta’da zehir partisine polis baskınında 7 gözaltı

Isparta’da narkotik polisinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, bir ikamette uyuşturucu kullandığı iddia edilen 7 şüpheli suçüstü yakalandı. Uyuşturucu madde ve kullanım aparatlarına da el konuldu.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kentte uyuşturucu ticareti, temini ve kullanımını engellemek adına çalışma başlattı.


Alınan istihbari bilgiler doğrultusunda harekete geçen narkotik ekipleri, Zafer Mahallesi’nde bir adrese operasyon düzenledi.


Polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli uyuşturucu madde kullandıkları esnada suçüstü yakalandı.


Yakalanan şüphelilerden 6’sına ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapılırken, şüphelilerden E.Y. ise ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlamasıyla işlem yapılarak gözaltına alındı. Polisin, baskın yaptığı ikametteki aramalarda ise, 4 paket halinde 10 gram eroin maddesi, 13 adet suboxone tablet ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.


Öte yandan, gözaltında bulunan şüphelinin, gerekli işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:26
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