0553 313 94 23

Isparta’da Zafer Bayramı’nda sünnet şöleni düzenlenecek

Isparta Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramında Sünnet Şöleni düzenleyecek.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:12
Isparta’da Zafer Bayramı’nda sünnet şöleni düzenlenecek

Isparta Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramında Sünnet Şöleni düzenleyecek. 6 yaş ve üzeri çocuklar için belediye tarafından müracaatlar kabul edilmeye başlandı. Başvurular Isparta Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğüne yapılabilecek.


Sünnet Şöleni Programı kapsamında 29 Ağustos’ta kına gecesi düzenlenecek, 30 Ağustos’ta ise Yemek, Sünnet Gezisi ve çocuk eğlencesi gerçekleştirilecek. Akşamında da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gerçekleştirilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adıyaman Belediyesi, Tut Medetsiz isale hattında çalışma yaptı
    1. Adıyaman Belediyesi, Tut Medetsiz..
    2. "Türkiye ile Sırbistan arasındaki..
    3. Adanaspor'da Levent Eriş dönemi
    4. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet..
    5. TOGEM’den kursiyerlerine aile eğitim..
    6. Başkan Çınar, eğitim merkezlerini..
    7. Şanlıurfa’da genç yetenekler..
    8. Alanya’da otomobile çarpan ehliyetsiz..
    9. Pişkin, “Yapraklı Kavşağında..
    10. Adıyaman Belediyesi, duraklarda..
    11. Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un..
    12. Fatih Terim'den Mehmet Topal bombası!
    13. Skolyoz ve tedavisinde hidroterapinin..
    14. Emre Kılınç ve Hugo Vieira sağlık..
    15. Denizli’deki atıktan türetilmiş yakıt..
    16. Alanya’da çaya düşen adamın cesedi 27..
    17. Dilimi 5 lira satılıyordu şimdi tanesi..
    18. Etiyopya’da polis iki meslektaşını..
    19. Köylerde asfaltlama çalışmaları sürüyor
    20. Adıyaman Barosu’ndan öldürülen Hüseyin..
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı