Isparta'da yıldırım düştü: 31 küçükbaş hayvan telef oldu

Davraz Kayak Merkezi Kulovası Yaylası'da Ahmet Ayaz'a ait keçi sürüsü otladığı sırada yıldırım düştü. Sürüdeki 31 kıl keçisi telef oldu. Büyük Hacılar köyünden oturan Ahmet Ayaz, sürüsünün yarıya yakınının telef olduğunu belirterek, destek istedi. Geçimini hayvancılıkla sağladığını kaydeden Ayaz, "Yağmurla birlikte yıldırım düştü. Bir anda hayvanların can verdi. Maddi kaybım büyük" dedi.